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Daha küçük ve daha hafif: Sony, yeni model PlayStation 5'i tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

11.10.2023 10:08 | Son Güncelleme:
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Sony, muhtemelen gayri resmi olarak "PS5 Slim" olarak adlandırılacak yeni model PlayStation 5 oyun konsollarını duyurdu. Yeni modellerin içinde pek bir değişiklik olmasa da tasarım konusunda dikkat çeken iyileştirmeler mevcut. Gayri resmi olarak "PS5 Slim" olarak adlandırılabilecek olan yeni model PlayStation 5, daha küçük bir form faktörüne sahip. Ayrıca yeni model PS5'in hacmi ve ağırlığı da önemli oranda azaltılmış durumda. İşte detaylar...

Daha küçük ve daha hafif: Sony, yeni model PlayStation 5'i tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

Sony'nin bir süredir PlayStation 5 konusunda önemli bir adım atacağı konuşuluyordu. Bu süreçte PlayStation 5 Pro ve PlayStation 5 Slim gibi modellerin çıkacağına dair iddialar ortaya atılıyordu. Sony ise dün sürpriz bir duyuru yaparak yeni model PlayStation 5'i duyurdu.

Belki Sony tarafından değil ancak oyuncular tarafından "PS5 Slim" olarak adlandırılacak yeni PlayStation 5'in içinde aynı donanım yer alıyor ancak çıkarılabilir disk sürücüsü ve 1 TB dahili depolama alanını daha küçük bir form faktörüne sığdırıyor.

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YÜZDE 30 DAHA KÜÇÜK HACİM, DAHA HAFİF...

Sony, yeni PS5'in hacminin önceki modellere kıyasla yüzde 30'dan fazla, ağırlığının ise yüzde 18 ve yüzde 24 oranında azaltıldığını söylüyor. Yeni modelde üst kısmı parlak görünümlü, alt kısmı ise mat görünümlü dört ayrı kapak paneli bulunuyor.

PS5 DIGITAL EDITION'A ULTRA HD BLU-RAY DİSK SÜRÜCÜSÜ EKLEME SEÇENEĞİ

PS5 Digital Edition'ı satın alanlar ise PS5 için Ultra HD Blu-ray disk sürücüsünü daha sonra konsollarına ekleyebilecek. Çünkü bu parça 79,99 dolar karşılığında ayrı olarak satılacak.

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Yeni PS5 modeliyle birlikte yatay bir stand da sunulacak. Ayrıca tüm PS5 modelleriyle uyumlu yeni bir dikey stand da 29.99 dolar fiyatla ayrı olarak satılacak.

YENİ PLAYSTATION 5'İN FİYATLARI

Sürücüsüz yeni PS5 Digital Edition'ın fiyatı 450 dolar, sürücülü PS5'in fiyatı ise 500 dolar olarak açıklandı.

Yeni PS5 modeli kasım ayından itibaren ABD'de satışa sunulacak. İlerleyen aylarda küresel olarak piyasaya sürülmeye devam edecek. Mevcut PS5 modelinin envanteri tükendiğinde, yeni PS5 mevcut tek model haline gelecek.

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Sony playstation 5

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