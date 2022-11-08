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Daha önce 'Bağırsak gazı koklayın' demişti! Bu kez de burun karıştırmasından örnek verdi... 'Alzheimer olmamak için bunları yapın'

08.11.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüs pandemi sürecinde yaptığı çıkışlarla tanınan Prof. Dr. Rasim Küçükusta, gündem olmaya devam ediyor. Daha önce bağırsak gazını koklamanın faydalı olacağını söyleyen ünlü profesör, şimdi de sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. "Alzheimera yakalanmak istemiyorsanız bunları yapmayın..."

Daha önce 'Bağırsak gazı koklayın' demişti! Bu kez de burun karıştırmasından örnek verdi... 'Alzheimer olmamak için bunları yapın'

Prof. Dr. Rasim Küçükusta, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile yeniden gündem oldu. Daha önce, koronavirüs pandemisi sürecinde yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Küçükusta, bağırsak gazı koklamanın faydalı olacağını söylemiş.

Bu kez ise alzheimer ve bunama konusunda açıklama yapan Küçükusta, ilginç ifadeler kullandı.

"BURUN KARIŞTIRMAYIN, KIL KOPARMAYIN"

Bu hastalıklardan korunmak için burun karıştırmak ve kıl koparmamak gerektiğini ifade eden Küçükusta şunları söyledi:

Alzheimer ve bunama gibi hastalıklara yakalanmak istemiyorsanız yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de burnu karıştırmamak ve burundan kıl koparmamak. Fareler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre burun mukozasının zedelenmesi, burunda bulunan klamidya türü bir bakterinin, koku siniri vasıtasıyla beyne ulaşmasına sebep oluyor ve beynin de buna cevap olarak ortaya koyduğu reaksiyonlar alzheimer ve bunama gibi hastalıklara yol açabiliyor. Tabii ki fareler üzerinde yapılan bir araştırmanın insanlar için de geçerli olduğunu söylemek mümkün değil ama burun karıştırmamaya dikkat etmekte fayda var.

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