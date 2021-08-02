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  4. Daha önce duymadığınıza eminiz! Bu besinler cinsel organların kokularını doğrudan etkiliyor

Daha önce duymadığınıza eminiz! Bu besinler cinsel organların kokularını doğrudan etkiliyor

02.08.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın ve erkeklerin en büyük problemlerinden biri cinsel organlarında meydana gelen kokudur. Özellikle karşı cinsin bu kokudan rahatsız olacağını düşünen taraflar genellikle cinsel birliktelik sırasında çekingen hareket ederler. Cinsel organdaki kötü koku çoğu zaman özgüven kırıcı olabilir. Peki bu koku sorunun yediğiniz besinlerden kaynaklandığını hiç düşündünüz mü?

Daha önce duymadığınıza eminiz! Bu besinler cinsel organların kokularını doğrudan etkiliyor

Son günlerde sosyal medyada özellikle vajina kokusuna ilişkin yeni bir trend başladı. Cinsel hayatlarını daha iyi bir seviyeye çıkartmak isteyen kadınların yoğun ilgi gösterdiği trendte, vajinada oluşan kötü kokunun giderilmesi için bol miktarda ananas yemek öneriliyor. ‘Ananas veya balayı diyeti’ olarak isimlendirilen bu akımda kadınlar tüm öğünlerinde ananas tüketiyor. Bu sayede ise vajina kokusunun güzelleştiği iddia ediliyor.

UZMANLAR ETKİSİ OLDUĞUNU DOĞRULUYOR

Uzmanlar yiyeceklerin hem kadın hem de erkeklerin cinsel organ kokusunu etkilediğini söylüyor. Soğan, sarımsak, balık ve ağır baharatların tüketilmesi bu kötü kokunun yayılmasına neden oluyor. Bu kötü kokudan kurtulmak için ise sebze ve meyve ağırlık beslenmek önemli bir detaydır. Ananas, portakal, mandalina, greyfurt ve kivi gibi meyveler cinsel organ kokusunu olumlu yönde etkiliyor.

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