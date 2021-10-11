Daha sağlıklı dişler için en iyi şarjlı diş fırçası çeşitleri

Ağız ve diş sağlığı için diş fırçalamanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yine de diş fırçalamayı sık sık aksatıyor ya da gereken ilgiyi göstermiyoruz. Fırçalama süresi ve fırçalama şekli gibi önemli konuları çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Teknolojinin son nimetlerinden şarjlı diş fırçaları ise ağız bakımı için bizlere büyük kolaylık sunuyor. Bu kolaylıklara rağmen son yıllarda hayatımıza giren bu küçük yardımcılar ile ilgili kafamızda pek çok soru işareti var. Sizler için "En iyi şarjlı diş fırçası hangisi?" sorusunu araştırdık. Gelin, hep birlikte inceleyelim.

Oral-B Vitality D100 Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Oral-B Vitality, manuel diş fırçalarına kıyasla daha fazla plak temizleyerek günlük ağız bakımı için gerekli hijyeni sağlıyor. Ürün, "Şarjlı diş fırçası nasıl kullanılır?" diye endişe edenler için oldukça faydalı ve işlerini kolaylaştıran özelliklere sahip. Sapta yer alan zamanlayıcısı ile 30 saniyede bir titreşerek alan değiştirmeniz için sizi uyarıyor. Böylece ağzınızın diğer kısımlarını fırçalamaya tam zamanında geçebiliyorsunuz. Ayrıca diş hekimlerinin tavsiye ettiği ideal diş fırçalama süresi olan iki dakika boyunca dişlerinizi fırçalamanız için sizi bilgilendirmeyi de ihmal etmiyor. Ayrıca Oral-B Vitality sallanma ve dönme olmak üzere iki boyutlu temizlik döngüsüne sahip.

Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips HX9353/56 Sonicare Diamond Clean Sonic Şarjlı Diş Fırçası

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En iyi şarjlı diş fırçası tavsiyeleri arasında Philips Sonicare Dimond Clean Sonic de var. Geliştirilmiş sonic teknolojiye sahip olan bu ürün, dişlerin arasına su darbesi uyguluyor. Bu sayede fırça darbeleri daha fazla plağın temizlenmesini sağlayarak derinlemesine bir günlük ağız temizliği sunuyor. Dimond Clean fırça başlığı ise çok fazla leke temizleme kılına sahip. Bu sayede günde iki kere ve en az iki dakika boyunca dişlerinizi fırçalamanız halinde bir haftada iki kata kadar daha beyaz dişlere sahip olma şansı sunuyor. Ayrıca optimum temizleme performansı ile diş eti çizgisinden normal diş fırçalarına kıyasla yedi kat daha fazla plağı yok ediyor. Böylece diş etlerinizin iki haftada iyileşmesini sağlıyor.

Günlük ağız temizliği için Temizlik Modu, diş etinize bakım yapmak için Diş Eti Modu, daha etkili temizlik için Derin Temizlik Modu, diş eti hassasiyeti için Hassas Mod ve diş yüzeyinde oluşan lekelerin temizliği için kullanabileceğiniz Beyaz Mod olmak üzere toplam beş ayrı modu bulunuyor. Bu sayede ihtiyacınız olan ağız bakımına tek bir ürün ile sahip olabiliyorsunuz.

Ürün hakkındaki detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Oral-B Teen Gençler İçin Şarj Edilebilir Diş Fırçası (13+ Yaş)

Ağız bakımı denince akla ilk gelen markalardan biri olan Oral-B, gençleri de düşünmüş ve tam da onların ihtiyaçlarına göre bir diş fırçası tasarlamış: Oral-B Teen. Özellikle diş teli kullanan gençler için "Şarjlı diş fırçası alırken nelere dikkat etmeliyiz?" sorusuna verilebilecek tüm cevapları bünyesinde barındırıyor. Bu ürün diş teline rağmen kapsamlı bir temizlik sunmasıyla öne çıkıyor. Oral-B Teen, yuvarlak fırça başlığı sayesinde her bir dişi sararak daha sağlıklı diş ve diş etine kavuşmaya da yardımcı oluyor. Dahili zamanlayıcısı sayesinde iki dakika boyunca dişleri fırçalama konusunda uyarırken, basınç kontrolü sayesinde de sert fırçalamanın önüne geçiyor. Ürün aynı zamanda çocuğunuzun Oral-B uygulamasına giriş yaparak akıllı rehberliğe ulaşmasına da olanak tanıyor. Bu sayede çocuğunuz hem kapsamlı geri bildirim alabiliyor hem de ağız bakım rutinini izleyerek iyileştirebiliyor. Son teknoloji lityum iyon pile sahip olan Oral-B Teen, bir kez şarj edildiğinde ile iki haftadan uzun süre rahatlıkla kullanım imkanı sunuyor.

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Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Smart 4 4900

"Temizlik, beyazlatma ve hassas bakım seçeneklerinin hepsi bir diş fırçasında olsun" derseniz, size sunacağımız şarjlı diş fırçası önerisi Oral-B Smart 4 olur! Standart bir manuel diş fırçasına oranla iki kata kadar daha fazla plağı temizleyen Smart 4, diş yüzeyi lekelerinizdeki etkisiyle gönlünüzü fethedecek. İlk günden itibaren yüzey lekelerinde etkili olan ürün, daha beyaz bir gülümsemeye kavuşmanızı sağlıyor. Ayrıca diş eti hassasiyeti olanlar için özel tasarlanmış basınç kontrol teknolojisi sayesinde dişinizi sert fırçalamanız halinde sizi uyarıyor ve diş etinizi koruyor. Üstelik telefonunuza indireceğiniz Oral-B uygulaması ile bağlantı kurabilen ürün, ağız sağlığınız için size geri bildirim vererek dişlerinizi daha iyi fırçalamanız ve daha iyi bir ağız bakımı için size rehberlik ediyor. Lityum pilleri sayesinde ürünü tek bir tam şarj ile iki haftadan uzun süre kullanabiliyorsunuz. Bu sayede kısa süreli seyahatlerinizde şarjı dert etmeniz gerekmiyor. Ürün dişlerinizi en az iki dakika boyunca fırçalamanız için sizi uyarmayı da ihmal etmiyor.

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Oral-B Genıus 10000N Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Eğer "Şarjlı diş fırçası ile diş nasıl fırçalanır?" ya da "Dişimi fırçalarken her alanı yeterince temizledim mi?" gibi endişeleriniz varsa, sizi Oral-B Genius 10000N ile tanıştıralım. Eşsiz pozisyon algılama teknolojisi sayesinde hiçbir bölgeyi kaçırmadan rahatça diş fırçalayabilirsiniz. Sahip olduğu yuvarlak fırça başlığı dişi narince sarıyor ve ürün manuel fırçalara oranla diş yüzeyi ve diş eti çizgisinden iki kata kadar daha fazla plak temizliyor. Ayrıca muhteşem tasarıma sahip bu fırça başlığı sayesinde daha sağlıklı bir diş etine kavuşmanızı sağlıyor. Üstelik dişinizi fırçalarken hangi alanlara fazla basınç uyguladığınızı tespit ediyor ve bu sayede ileride oluşabilecek diş eti problemlerinin de önüne geçiyor. 360 SmartRing ve basınç kontrol özelliklerini barındıran ürün, dişinize zarar vermeyi engellemek için sert fırçalamanız halinde hızını düşürüyor. Bunun yanı sıra size nereyi fırçalamanız gerektiğini de söylüyor. Daha ne olsun?

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Philips HX6839/28 Sonicare Protective Clean

İster manuel olsun ister şarjlı, her diş fırçası mutlaka aşınır. Diş fırçanızın değişme zamanı geldiğinde sizi uyarmasını istiyorsanız, tercih etmeniz gereken ürün Philips Sonicare Protective Clean. BrushSync teknolojisine sahip olan ürün, diş fırçasını ne zaman kullanmaya başladığınızı, ne kadar süre kullandığınızı ve dişlerinizi ne kadar sert fırçaladığınızı takip ediyor. Fırça başlığı yıprandığı zaman da sapın üzerinde bulunan ışık yanıyor ve alarm veriyor. Bu uyarılar artık fırçanızın değişme zamanının geldiğini gösteriyor. Ayrıca W2 Optimal White fırça merkezinde bulunan sıkı temizleme kılları bir hafta gibi kısa bir sürede bembeyaz dişlere kavuşmanızı sağlıyor. Sert fırçalamayı çoğu zaman fark etmeyebiliyoruz ama Philips Sonicare bunu fark ederek sizi uyarıyor. Quad Pacer özelliği sayesinde ağzınızda her yeri yeteri kadar temizlediğinizden de emin olurken, Smartimer özelliği de fırçalama süresi dolduğunda sizi bilgilendiriyor.

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Oral-B Pro2-2500 Cross Action

Manuel diş fırçasından şarjlı diş fırçasına geçmek istiyor ancak hangisini tercih etmeniz gerektiğini bilmiyorsanız, Oral-B Pro 2-2500 Cros Action tam da size göre. Siz fırçayı sadece hareket ettirin, geri kalan tüm işi yuvarlak fırça başlığı hallediyor! İdeal fırçalama süresi olan iki dakikayı size hatırlatmakla kalmıyor, 30 saniyede bir fırçayı ağzınızın diğer bölgesine geçirmeniz için de uyarıyor. Fazla sert fırçaladığınızda ise basınç sensörü ile sizi uyararak dişlerinize ve diş etinize zarar vermenizi önlüyor. Üstün plak temizleme özelliği sayesinde de kullanmaya başladığınız ilk günden itibaren dişlerinizin beyazlığını artırıyor. Diş fırçasının sapı, şık olmanın yanı sıra kolayca tutma imkanı vererek diş ve diş etlerinizi diş hekimlerinin tavsiye ettiği şekilde fırçalamanıza da olanak tanıyor.

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Oral-B Çocuklar İçin Şarj Edilebilir Diş Fırçası

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Çocuğunuza diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak istiyorsanız Oral-B D100'ü tercih edebilirsiniz. Oral-B'nin çocuklar için özel tasarlanmış bu keyifli ürün serisi onları hem eğlendirecek hem de ağız bakımı alışkanlığı kazandıracak. Bu fırça, etrafına sarılabilen dört Disney temalı karakter sayesinde çocuğunuzun en sevdiği eşyası olacak! Ayrıca Disney Magic Timer Uygulaması, çocuğunuz için diş fırçalamayı eğlenceli hale getiriyor. Çocuğunuz ücretsiz indirilen uygulamaya girerek ne kadar çok diş fırçalarsa o kadar sanal Disney karakteri kazanmaya başlıyor. Ayrıca uygulama, çocuğunuzu iki dakika boyunca dişlerini fırçalaması için de teşvik ediyor ve fırçalama sırasında uyarıyor. Böylece çocuğunuz ömür boyunca sürecek bir diş fırçalama alışkanlığı kazanıyor. Üç yaş üzeri çocukların kullanımına uygun olan Oral-B D100, küçük ağızlar için uygun boyuttaki ekstra yumuşak ve yuvarlak fırça başlığına sahip. Ürün rahat bir kullanıma ve kolay kavranabilen bir gövdeye sahip. Fırça sapında bulunan açma kapama düğmesi ile çocuğunuz kolayca kullanmaya başlayabilir. Disney çıkartma seçenekleri ise; Disney Karlar Ülkesi, Disney-Pixar Oyuncak Hikayesi, Disney Prenses ve Disney-Pixar Arabalar gibi her zevke uygun olarak tasarlanmış.

Çocuğunuzun en sevdiği Disney karakterine sahip diş fırçasını keşfetmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Oral-B Aquacare Oxyjet

Bambaşka bir diş fırçalama deneyimine hazır mısınız? Oral-B Aqua Care, Oxyjet özelliği ile benzersiz bir ağız duşu imkanı sağlıyor. Oxyjet teknolojisi; diş, implant ya da diş teli arasına sıkışan yiyecekleri su ile havayı karıştırarak mikro hava kabarcıkları oluşturup kolayca temizliyor. Normal ve hassas su basıncı modları; diş eti hattına, diş arasına, implant ya da diş telinin aralarına yeterli suyu bırakmanıza olanak sağlıyor. Böylece su basıncını ihtiyacınız doğrultusunda ayarlayabilirsiniz. Odaklanmış su akışının yanı sıra dönen su akışına da sahip. Bu su basıncı özelliği ve daha önce hiç deneyimlemediğiniz ağız duşu ile mükemmel temizlik hissini yaşamanızı sağlıyor. Gövdede bulunan su rezervuarı yeniden doldurularak tekrar tekrar kullanıma olanak veriyor. Daha iyi verim alabilmek için diş fırçalama öncesi ya da sonrası kullanabilirsiniz.

Ürün detaylarını incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Oral-B Professional Gumcare 3 Smart Şarj Edilebilir Diş Fırças

Son tavsiyemiz Oral-B Professional Gumcare 3 Smart. Akıllı telefonunuza indireceğiniz uygulama ile bağlantı kuran ürün, sunduğu gerçek zamanlı geri bildirimleri ile ağız bakımınız ve daha iyi diş fırçalamanız için size rehberlik ediyor. Bu sayede ağız sağlığınızın durumunu takip etmenize olanak tanırken diş fırçalama düzeni ve alışkanlığınızın olumlu yönde değişmesine de yardım ediyor. Günlük bakımın yanı sıra Beyazlık ve Hassas Temizlik moduna da sahip. Ayrıca "Şarjlı diş fırçası dolguya zarar verir mi?" diye endişelenmenize de gerek yok. Çünkü diş yüzeyinin ve diş etinin zarar görmesini engellemek için fazla basınç halinde sizi uyaran Gumcare, fırçalama süresini de bildiriyor. Ürün aynı zamanda diş hekimlerinin önerdiği şekilde dişlerinizi fırçalayabilmeniz için de sizi yönlendiriyor.

Oral-B Professional Gumcare 3 Smart şarjlı diş fırçasının detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

