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Daha sıkı, daha dolgun Brezilya poposu estetiği

Op. Dr. Mirza Fırat Op. Dr. Mirza Fırat
ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son yıllarda kadınlar arasında oldukça yaygın olan estetik operasyonlardan Brezilya Poposu, uygulama yönteminin sağladığı işlevsellikle dikkat çekiyor. Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, söz konusu uygulama hakkında aklımıza takılan tüm soruları bizler için yanıtladı.

Daha sıkı, daha dolgun Brezilya poposu estetiği

Brezilya poposu estetiği vücutta fazla yağlanma durumu söz konusu olan kişilerde fazla yağın alınması ve popo bölgesine enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen bir estetik türüdür. Vücutta fazla yağ dokusunun olmadığı durumlarda implant ya da dolgu maddeleri ile de yapılan uygulamada en popüler teknik yağ enjeksiyonudur.

BREZİLYA POPOSU VE LIPOSUCTION

Kadınların duruşunda oldukça etkili olan popo bölgesinde dik, sıkı ve dolgun bir görünüm elde edilmesi, vücut hatlarının etkileyici bir şekilde ortaya çıkmasına yardımcı olur. Bu görünümü elde ederken karın ve bel bölgesinden alınan yağların kullanılması da incelme sağlar.

Bel bölgesinde kadın duruşunu güçlendirecek kıvrımların ortaya çıkmasını destekleyen yağ alma işlemi sonrasında alınan yağlar işlenir ve pop bölgesine enjekte edilir. Bu sayede hem kişinin vücut hatlarında daha temel bir değişim elde edilir hem de poponun daha dolgun ve sıkı gözükmesi sağlanır.

Kombine estetik operasyon olarak da görülebilecek olan Brezilya poposu estetiği ve liposuction uygulaması sonrasında iyileşme süreci oldukça konforludur.

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ÖMÜRLÜK ETKİ

Popo bölgesine yapılan yağ dolgusunda zamanla dokunun %40’ı kaybolsa da büyük bir oranda kalıplaşan doku, ömür boyu görünüme etki eder. Bu nedenle de Brezilya poposu estetiğine diğer dolgu uygulamalarından farklı bir bakış açısı ile yaklaşmakta fayda var.

İYİLEŞME SÜRESİ

Operasyon sonrasında yaklaşık olarak 1,5 ay boyunca bölgenin düzgün bir şekilde şekillenebilmesi için özel bir korse kullanılması gerekir. Bölgede oluşan ödemler 6 ila 8 ay arasında tamamen vücuttan atılır ve nihai sonuç ortaya çıkar.

Operasyondan sonra bir gece gözetim altında kalan kişiler taburcu edilirler ve normal yaşamlarına vücutlarını çok zorlamamak şartı ile dönebilirler. Yoğun tempolu sporlar ve aktiviteler için yaklaşık olarak 1,5 ay beklenmesi tavsiye edilir.

Op. Dr. Mirza Fırat
Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı

www.mirzafirat.com
Facebook: @opdrmirzafirat
Instagram: @drmirzafirat
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