Daha sıkı ve yuvarlak bir kalça için ipuçları! Bu egzersizlerle...

Bazıları vücut şekilleri ile ilgili doğuştan şanslı olsa da bazıları için durum çok daha farklı. Fakat birkaç basit egzersiz ve düzenli beslenme takvimi ile hep hayalini kurduğumuz o fit görünüme ulaşmak, sanıldığı kadar zor değil. Tabii bu bazı estetik operasyonlarla da mümkün olabiliyor. Daha yuvarlak ve sıkı bir kalçaya sahip olmak için yapmanız gerekenleri yazımızda bir araya getirdik.

SQUAT HAREKETİ

Yaptığınız fiziksel egzersizler, vücudunuzun kazandığı kalorileri yakmasına yardımcı olur ve bu da daha düzgün görünen fit bir fiziğe sahip olmanızı sağlar. Kalçanıza daha çok yoğunlaşan squatı düzenli olarak uyguladığınız taktirde, daha şekilli ve kalkık bir kalçaya ve sıkı baldırlara sahip olabilirsiniz.

Harekete öncelikle ayakta durur pozisyonda başlayın. Bacaklarınızı omuz genişliğinde açtığınızdan emin olun. Ardından gövdenizi dik tutarak yavaş yavaş çömelin. Bu sırada dizlerinizi bükerken ayak parmaklarınızın gerisinde kalmalarına özen gösterin. Squat hareketini daha kolay yapmak için sırtınızla bir şeyi ittiğinizi düşünebilirsiniz. Hareketi 15'li tekrarlar halinde 3 set olarak uygulayın.