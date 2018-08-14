HABER

'Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir'

14.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

İngiliz yazar ve Oxford Kriz Araştırma Enstitüsü Müdürü Mark Almond, Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan analizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye yaptırım uygulayarak bu ülkeleri bir araya gelmeye zorladığını yazdı.

'Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir'

Trump'ın yaptırımları sonucunda Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksenin oluşacağını belirten Almond, yaptırıma maruz kalan ülkelerin bir arada hareket etmesinin ABD'yi zor durumda bırakacağını belirtti.

Almond yazısında, Trump'ın son dönemde İran, Rusya, Çin ve Türkiye'yle ilgili yaptırım kararlarını detaylıca aktardıktan şu görüşleri savundu:

"Ancak yaptırımların amacı bir devleti izole etmek değil midir? Boğazlar'dan Pekin'e bir dışlanmışlar şeridi oluşturmak ters tepebilir. Trump'ın, haydut rakiplerine yaptırım uygulayıp saçmayla ateş etme yaklaşımı, yaptırıma uğrayanların bir eksen oluşturması riskini doğuruyor.

"Tek tek ele alınırsa İran, Türkiye, Rusya ve hatta Çin, Amerikan baskısı karşısında korunmasız durumda. Ancak bu ülkeler birlikte sıkıştırılırsa, aralarındaki destek ve karışıklık yaratma kapasiteleri ABD'nin tedbirlerine zarar verebilir.

"Belki İran ve Türkiye'nin birleşimi, destek için bir sokak lambası direği bulduğu ilüzyonuyla birbirine yaslanan iki sarhoştan daha fazla kendi ayakları üzerinde duramayacak olmaları nedeniyle önemsenmeyebilir. Ancak Rusya ve Çin'i ekleyin. Bir anda yeni bir jeopolitik hinterlantları olacaktır.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD tarifelerine karşı tepki olarak ülkesinin yeni dostlar bulabileceğini söyleyerek ve Putin'le telefonda görüşerek fazlasıyla yönünü değiştirme imasından bulundu.

"Türkiye kilit önemde çünkü ülke bugüne kadar ABD öncülüğündeki NATO içinde yer aldı. Avrupa ile Asya kesişim noktasında bulunması; Rusya, İran, Irak ve Suriye'yle sınır komşusu olması, Washington'ın Türkiye'nin her zaman Nato'da olmasını istemesinin bir nedeniydi.

"Çin yatırımlarına bağlı İmran Han'ın Pakistan'ı şimdiden, ABD karşısında Türkiye'yi desteklediğini duyurdu. Rusya, yakın dönemde Pakistan'a, ABD'nin durdurduğu askeri eğitim ve tedarik desteğiyle yer değiştirecek bir askeri yardım teklifinde bulundu."

Almond yazısının sonunda Trump'ın aynı anda birçok ülkeyi cezalandırmaktan vazgeçmesi gerektiğini yazdı.

PARTNERNeresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...Neresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...
Türkiye'den ABD ürünlerine boykot kararıTürkiye'den ABD ürünlerine boykot kararı
Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalıMaas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Daily Telegraph mark almond boğazlar Pekin Oxford Trump İRAN Rusya çin

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
DOST VE KARDEŞ PAKİSTAN KURTULUŞ SAVAŞINDA OLDUĞU GİBİ ŞİMDİ DE YANIMIZDA... ALLAH RAZI OLSUN ONLARDAN
türkiye yine küçümsenmiş, iran ile türkiye'yi birbirine yaslanan iki sarhoşa benzetmiş. sonra da demiş ki "türkleri dışlıyorsunuz". yaptıkları yorumlar bile zeka yoksunu... ne dediğini bilmez olmuşlar. bak çok ciddiyim bu ab'den de nato'dan da vazgeçmeliyiz. iyi polis kötü polis yapacaklar onu bile beceremiyorlar. 3. dünya savaşı çıkmaz da yine de çıkarsa bunlar kesin olarak yenilir eskisi gibi güçlü değiller.
bize 2 sarhoş benzetmesi yapan densiz kendi ağzını koklasın önce
Natodan cıkalım Turan birliği kuralım onun yanında Sangay beşlisine de katılalım
denize düşen yılana sarılıyor sanki çin senden yuan istiyor onunla da dolar üzerinden iş yapacaksın .
Çin ihracatiyla teknolojisiyle.silah sanayisiyle dunyanin super gucu olmak uzere olan bi ulke Abdnin bu kadar pervasiz somurgeci siyaseti yerine kazan kazan sistemi ile is yapan Çinin Turkiye ile avrasya projelerinde calismak istemesi cok guzel.
ÇOK GEÇ KALINDI 17 SENEDİR MUHALEFET OLARAK ABDNİN EN SİNSİ DÜŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİK AMA DİNLEMEDİLER VE BOP DİYEREK KOMŞULARIMIZI İÇ SAVAŞA SÜRÜKLEDİLER ARTIK AKILLANMIŞLARDIR İNŞALLAH...
Nato dan çıkmadan bizi BRİCS e almazlar...
Diğer Haberler
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.