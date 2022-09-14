Daima İletişimde Kalın! Gmail Nedir, Nasıl Kullanılır?

Google tarafından sunulan Gmail adlı e-posta sistem, hakkında merak edilen pek çok detay bulunuyor. Özellikle ilk defa Gmail hesabı açmak isteyen kişiler tarafından merak edilen bu detaylar, Gmail’ın sistemini ayrıntılı bir şekilde kavramanızı sağlıyor. Gmail nedir? Gmail’de oturum nasıl açılır? Yeni bir Gmail hesabı nasıl oluşturulur? İşte o detaylar…

Gmail’de Oturum Nasıl Açılır? Gmail Oturum Açma Linki 2022

Gmail oturum aç işlemi bilgisayar ve telefonlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Gmail’ı bilgisayarınızda doğrudan açabiliyorken; telefon üzerinde işlem yaparken Gmail hesabınızı tabletinizdeki Gmail uygulamasına eklemeniz gerekir. Oturum açma işlemini tamamladıktan sonra gelen kutusunu açarak yeni postalarınızı incelemeye başlayabilirsiniz. Oturum açma işlemini tamamlamak için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

BİLGİSAYAR

İlk olarak bilgisayarınızdan gmail giriş sayfasına gitmeniz gerekiyor.

Ardından Google hesabı e-postanızı ya da telefon numaranızı, daha sonra ise şifrenizi girmelisiniz.

Giriş işlemlerini tamamladıktan sonra ‘’Oturum Aç’’ seçeneğine tıklayabilirsiniz.

ANDROİD CİHAZA HESAP EKLEME

İlk olarak Android telefonunuzdan Gmail’i açmalısınız.

Ardından sağ üstte yer alan profil resminize dokunmalısınız.

‘’Başka Bir Hesap Ekle’’ seçeneğine dokunmalısınız.

Eklemek istediğiniz hesap türünü seçtikten sonra ekrandaki adımları uygulayarak Android cihazınıza hesabınızı ekleyebilirsiniz.

iPhone ve iPad’e HESAP EKLEME

Android cihaz için gösterilen adımları iPhone ve iPad’iniz için de uygulayabilir, Gmail hesabınızı ekleyebilirsiniz.

En Popüler Çevrimiçi Haberleşme Platformu Gmail Nedir?

En popüler çevrimiçi haberleşme platformu Gmail hakkında bilmeniz gereken bazı detaylar işte şu şekilde sıralanıyor…

Gmail, Google tarafından sunulan, reklam destekli ücretsiz bir e-posta hizmetidir. Güvenli web e-postasının yanı sıra POP3 veya IMAP4 protokolleri aracılığı ile de Gmail’e ulaşabilmek mümkün.

İlk olarak 1 Nisan 2004’te sadece davet üzerine kullanıma açılan bir beta sürüm olan Gmail, 7 Şubat 2007 tarihinden bu yana herkese açık hale getiriliyor.

Linux üzerinde Google GFE/2.0 ile çalışan Gmail’in dünya üzerinde 425 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Gmail’in içerisinde ‘’Google Talk’’ adlı anında mesajlaşma sistemi de bulunuyor. Böylelikle Gmail kullanıcıları, herhangi bir alternatife gerek duymadan anında mesajlaşabiliyor ve mesajlaşma kayıtları içerisinde arama yapabiliyor.

Yeni Bir Gmail Hesabını Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Gmail hesap aç işleminin nasıl yapılacağı pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Yeni bir Gmail hesabı oluşturabilmek için izlemeniz gereken bazı adımlar bulunuyor. Gmail hesabı oluşturmak için yapmanız gerekenler…

İlk olarak Google hesabı oluşturma sayfasına gitmelisiniz.

Ardından hesabınızı oluşturmak için ekranda gösterilen adımları eksiksiz bir şekilde uygulamalısınız.

Oluşturduğunuz hesabı Gmail’de oturum açmak için kullanabilirsiniz.

En Etkili Şekilde Gmail Kullanmanın Püf Noktaları Nelerdir?

Gmail’i etkili bir şekilde kullanmanın beraberinde getirdiği çeşitli avantajlar bulunuyor. E-posta kutunuzu daha etkili bir alana çevirmenizi ve gelen kutusu arayüzünü optimize etmenizi sağlayacak olan püf noktaları sizin için derledik.

E-Postaları Zamanlama

Gmail ile oluşturduğunuz postaları, belirli bir tarihte ve saatte gönderilmek üzere ayarlayabilirsiniz. E-postalarınızı zamanlamak için ‘’Gönder’’ seçeneğinin yanında bulunan ‘’aşağı ok’’ ibaresine tıklayabilir, ardından gerekli adımları takip ederek gönderme zamanını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle masanızdan uzakta bile olsanız ilgili postaların gereken günde ve saatte ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Otomatik Yanıtlar Hazırlama

Gmail üzerinden otomatik yanıtlar hazırlayarak aynı e-postayı tekrar tekrar göndermekten kurtulabilirsiniz. Böylelikle zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

Filtre Kullanarak E-Postaları Düzenleme

Gmail uygulaması üzerinde bulunan filtreleri kullanabilir, e-postalarınızı belirlediğiniz klasörlere otomatik olarak gönderebilirsiniz.

Güvenliğiniz İçin Gmail Şifrenizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Gmail giriş işlemini tamamladıktan sonra güvenliğiniz için şifrenizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Siz de güvenliğiniz için Gmail şifrenizi değiştirmeye karar verdiyseniz aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan/tabletinizden oturum açmanız gerekiyor.

Ardından ‘’Güvenlik’’ bölümünün altında yer alan ‘’Google’da oturum açma’’ seçeneğine dokunmalısınız.

‘’Şifre’’yi seçtikten sonra tekrar oturum açmanız istenebilir.

Oturum açma işlemini tamamladıktan sonra yeni şifrenizi girebilirsiniz.

Gmail Hesabınızı Kalıcı Olarak Nasıl Silebilirsiniz?

Gmail aç işleminin yanı sıra Gmail hesabının kalıcı olarak nasıl silinebileceği de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Gmail hesabınızı kalıcı olarak silebilmek için izlemeniz gereken adımlar…

İlk olarak Google hesabınızın ‘’Veriler ve Gizlilik’’ bölümüne gitmeniz gerekiyor.

Ardından ‘’Verileriniz ve gizlilik seçenekleriniz’’ seçeneğine dokunmalısınız.

Sırası ile ‘’Diğer seçenekler’’ ve ‘’Google hesabınızı silin’’ seçeneğine dokunabilirsiniz.

Gerekli talimatları uyguladıktan sonra Gmail hesabınızın kalıcı olarak silinmesini sağlayabilirsiniz.



