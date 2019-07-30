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Daire Başkanı Bayburt ’anahtar’ teslimi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt; Çankırı’da TOKİ Konutlarında incelemede bulunarak konut sahiplerine anahtarlarını teslim etti.Çankırı’da yapımı başlanan Kalealtı TOKİ konutlarının yapımı sona erdikten sonra 26 Temmuz tarihinde konut sahiplerine daireleri teslim edilmeye başlanılmıştı.TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt yaptığı açıklamada, "Burası malumunuz bir kentsel dönüşüm projesi.

Daire Başkanı Bayburt ’anahtar’ teslimi yaptı

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt; Çankırı’da TOKİ Konutlarında incelemede bulunarak konut sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Çankırı’da yapımı başlanan Kalealtı TOKİ konutlarının yapımı sona erdikten sonra 26 Temmuz tarihinde konut sahiplerine daireleri teslim edilmeye başlanılmıştı.

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt yaptığı açıklamada, "Burası malumunuz bir kentsel dönüşüm projesi. Bunun başlangıç ve devam durumu var. Buna göre belediyemize 12 haziran tarihinde iskan belgesi için başvuruda bulunduk. Devamında ise 22 temmuz tarihinde ise iskanlar verildi. Buna istinaden de 26 temmuz tarihinde de teslimlere başladık. İlk önce 1 ve 2 nolu bloklardan başladık. Bugünde 3, 4 ve 5 numaralı bloklarımızı teslim ettik. 9 ağustos tarihi itibari ile de 414 konutun bütün anahtarlarını da teslim etmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Şimdiye kadar inşaat sürecinde proje değişikliği gibi bir takım sorunlar yaşanmış onlar artık geçmişte kaldı. Şuanda belediyede yapması gerekenleri bir tarafta yapıyor. Konutlarımızın alt yapıları idaremizce yapıldı. Belediyemizde bağlantı noktalarını yapacak. Konut sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Daire Başkanı Bayburt ’anahtar’ teslimi yaptı

Daire Başkanı Bayburt ’anahtar’ teslimi yaptı

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