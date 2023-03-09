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  4. Daireden çıkanlar şaşkına çevirdi! Kamyonlar dolusu çöp bulundu

Daireden çıkanlar şaşkına çevirdi! Kamyonlar dolusu çöp bulundu

09.03.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kötü koku şikayeti üzerine inceleme yapılan apartmandaki daireden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Belediye ekiplerinin temizliği sonrası ev dezenfekte edildi.

Daireden çıkanlar şaşkına çevirdi! Kamyonlar dolusu çöp bulundu

Mersin'in Mezitli Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Davultepe Mahallesi'ndeki 10 katlı Arzu 2 Sitesi'nin 7'nci katındaki daireden kötü koku geldiği şikayeti üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, evin tüm odalarında çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

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Zabıtanın da destek verdiği çalışmalarda, daireden uzun uğraşlar sonucu 3 kamyon çöp çıkarıldı. Toplanan atıklar, bertaraf tesisine götürüldü.

Belediye ekipleri, temizliğin ardından evi dezenfekte etti. (AA)

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Mersin Mezitli çöp

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