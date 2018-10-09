Dakar'da kanserle mücadelede farkındalık için yürüyüş

Senegal'in başkenti Dakar'da kanserle mücadele kapsamında "Pembe Ekim" etkinliği düzenlendi.
Senegal Kanserle Mücadele Federasyonu (LISCA), kansere dikkat çekmek ve kanserle mücadelede farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla başkentteki Rönesans Anıtı'nın önündeki meydanda yüzlerce kişinin katılımıyla program düzenledi.
Etkinliğe katılan çocuk ve yetişkinler, üzerlerinde "kansere karşı hep beraber" yazılı pembe tişörtler giyerek ellerinde balonlarla yürüyüş gerçekleştirdi.
LISCA Direktrisi Dr. Fatma Gouenoune, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilki düzenlenen programın amacının kansere karşı dayanışma sergilemek ve vatandaşlarda bilinç oluşturmak olduğunu söyledi.
Federasyonun çatısı altında kanserle mücadele kapsamında toplanan birçok derneğin olduğunu belirten Dr. Gouenoune, Sağlık Bakanlığının projeye destek verdiğini ifade etti.
Gouenoune, "Pembe Ekim" etkinliğini her yıl yapacaklarını belirtti.
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