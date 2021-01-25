Dakikalar içinde portakaldan mum yapmanın kolay yolu! Kokusuna bayılacaksınız

Bir turunçgil ve yemek yağı kullanarak birkaç dakika içerisinde bu mumu yapabilirsiniz. Hem kokusuyla hem de görsel olarak bayılacağınız yöntem için videolu anlatımdan yardım alabilirsiniz.

Adım 1: Gerekli malzemeler.

Portakal, greyfurt veya limon

Bıçak

Zeytinyağı veya ayçiçek yağı

Adım 2: Portakalın orta kısmını çıkarın. Portakalı ikiye kesip ortadaki kök kısmı kalacak şekilde meyve kısmını çıkarın/yiyin. Bunu en kolay şekilde, keskin bir bıçak yardımıyla iç kısmı kabuğa yakın kısımdan kesip çıkararak yapabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI KULLANIRSANIZ DAHA İYİ SONUÇ ALIRSINIZ

Adım 3: Yağ ile doldurun ve yakın. Kabuğun içindeki boşluğu, ortadaki kökün biraz altına kadar zeytinyağı veya ayçiçek yağı olacak şekilde doldurun. Ortadaki kökü kibrit veya çakmakla yakın.

Adım 4: Üst tarafa kapak. Dilerseniz portakalın diğer yarısının da meyve kısmını çıkarıp orta kısmını yuvarlak şekilde delik açarak kapak olarak kullanabilirsiniz. Portakalın kabuğunu ne kadar ince olacak şekilde keserseniz mum da dışarı o kadar yumuşak turuncumsu renk bir ışık verecektir.



