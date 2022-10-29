Damadın arkadaşları düğüne kara tabutla gelince herkes şoke oldu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Remziye-Ayhan Kahriman’ın kızı Kader ile, Tezcan-Salih Aysel’in oğlu Hüseyin dünya evine girdi. Yapılan düğünde damat Hüseyin Aysel’in arkadaşları düğün salonuna tabut ile geldi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, arkadaşlarının damada temsili bir cenaze töreni düzenlediği görüldü. En önde damadın “Acı Kaybımız” yazan portresi taşınırken, dans pistine siyah tabut getirildi. Damadın arkadaşları cenaze marşı eşliğinde alana girerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Davetlilerin şaşkınlıkla izlediği organizasyona, konuklarla birlikte gelin ve damat alkışlarla karşılık verdi.

(İHA)

