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  4. Damadın arkadaşları düğüne kara tabutla gelince herkes şoke oldu

Damadın arkadaşları düğüne kara tabutla gelince herkes şoke oldu

29.10.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Ortaca’da evlilik kararı alıp bekarlık günlerine veda eden damada, arkadaşları tarafından sürpriz hazırlandı. Damadın arkadaşları düğün pistine "Acı Kaybımız" pankartı ve siyah tabut ile geldi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Remziye-Ayhan Kahriman’ın kızı Kader ile, Tezcan-Salih Aysel’in oğlu Hüseyin dünya evine girdi. Yapılan düğünde damat Hüseyin Aysel’in arkadaşları düğün salonuna tabut ile geldi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, arkadaşlarının damada temsili bir cenaze töreni düzenlediği görüldü. En önde damadın “Acı Kaybımız” yazan portresi taşınırken, dans pistine siyah tabut getirildi. Damadın arkadaşları cenaze marşı eşliğinde alana girerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Davetlilerin şaşkınlıkla izlediği organizasyona, konuklarla birlikte gelin ve damat alkışlarla karşılık verdi.

(İHA)

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düğün tabut

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