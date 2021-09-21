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  4. Damadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılar

Damadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılar

21.09.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasyalı damadın kına gecesi eğlencesinde yaşadıkları görenleri şaşkına çevirdi. Başına gelmeyen kalmayan damat, başından dökülen un, su, sirke, zeytinyağı, ayçiçeği yağı sonrasında 3 kez yıkandığını söyledi.

Damadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılar

Amasya’da dünyaevine giren damadın başına gelmeyen kalmadı. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı aktarıldı.

"ARKADAŞLARIMIN ARASINDAKİ SON BEKAR BENDİM"

Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, “Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti” dedi.

amasyalı damat (2)

"BULAŞIK DETERJANIYLA 3 KEZ YIKANMAK ZORUNDA KALDIM"

Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor” diye konuştu.
İnci Dağ ile hayatını birleştiren Kermen, düğüne katılan arkadaşları ve misafirlerinden yanan ormanların yeniden yeşertilmesine dikkat çekmek amacıyla davetiyeyle birlikte dağıtılan ağaç tohumlarını toprakla buluşturmalarını istedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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