Damadın en mutlu gününe tabutla geldiler! Davetliler de çift de neye uğradığını şaşırdı... "Kendi düğünümde benden helallik istediler"

Kepez ilçesinde yaşayan Erhan (31) - Tuğba Kaya (25) çiftinin 6 Mayıs Cumartesi günü düğünleri yapıldı. Daha önce, evlenen yakın arkadaş çevresine düğünlerinde şaka yapan Erhan Kaya'ya arkadaşları düğünde şaka yapma kararı aldı. Şakadan habersiz düğünde eğlence devam ederken damadın arkadaşları imam ve cemaat kılığına girip tabutla düğün salonuna girdi. Tabutun önünde damadın ‘Başımız sağ olsun, acı kaybımız' yazılı fotoğrafı yer alırken, davetliler ve çift neye uğradığını şaşırdı.

“HELALLİK İSTEDİLER”

Şakacı arkadaşlar, gelin, damat ve davetlilerin bulunduğu alana gelip senaryo gereği cenaze namazı kıldırdılar, damat için de salondakilerden helallik istediler.

Herkesin hakkını helal etmesinin ardından da tabutun içinden damat Erhan Kaya'nın en arkadaşı çıkıp temizlik malzemelerini takı niyetine taktı. Salondakileri gülme krizine sokan damadın arkadaşları, Erhan ve Tuğba Kaya çiftine de unutamayacakları bir anı bıraktı.

“KENDİME HAKKIMI HELAL ETTİM”

Daha önce arkadaşlarıyla çok uğraştığını belirten Erhan Kaya, şakanın halen etkisinde olduğunu söyledi. Düğününde arkadaşlarından şaka beklediğini ancak böyle büyüklükte bir şakayı tahmin edemediğini ifade eden Kaya, “Düğün salonundaki misafirlerimiz de şoke oldu. Oldukça güzeldi ve çok güldük. Tabuttan daha çok imam kılığına giren arkadaşıma çok güldüm. Bu şekilde karşımıza çıktı, özel metin de hazırlamış. Tabutun içinden de en yakın arkadaşım çıktı. Temizlik malzemeleri de taktılar. Şakayı o kadar iyi hazırlamışlar ki; benden kendi düğünümde helallik istediler. Kendime hakkımı helal ettim” diye konuştu.

“GÜLME KRİZİNE SOKTULAR BİZİ”

Gelin Tuğba Kaya da “Şok içindeydim. Ne olduğunu idrak edemedim. Yanımda eşim var ve tabut geliyor. İçinden de arkadaşı çıkınca daha da şok olduk. Cübbeli olan zaten ayrı bir komikti. Gülme krizine soktular bizi” dedi. (İHA)

