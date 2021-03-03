Damadını ağır yaralayan kayınpedere ömür boyu hapis istendi

Olay, 14 Ocak günü saat 15.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Çakoğlu ile eşi Duygu Çakoğlu arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre bıçağı alan Erdem Çakoğlu, eşi Duygu Çakoğlu'nu darbetti. Eşinin kendisini öldürmesinden korkan Duygu Çakoğlu, fırsatını bulup annesine mesaj attı ve eşinin kendisini rehin aldığını yazdı. Bunun üzerine evden çıkan Mesut Köseoğlu, kızının evinin bulunduğu sokağa geldi. Mesut Köseoğlu, binaya girmeye hazırlanırken damadı Erdem Çakoğlu ile karşılaştı. Burada çıkan kavgada Mesut Köseoğlu bıçakla bacağından, Erdem Çakoğlu ise boynundan ve başından yaraladı. Kanlar içinde kalan Erdem Çakoğlu'nun başında bekleyen Mesut Köseoğlu, polise haber verdi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye götürülen Erdem Çakoğlu, tedavinin ardından taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen Mesut Köseoğlu ise tutuklandı.

'SALLAMA' İLE EVE GİTTİ

Mesut Köseoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 6 yıllık evli olan ve 2 çocukları bulunan Erdem Çakoğlu ile eşinin, zaman zaman tartıştıkları belirtildi. Olay günü yine çiftin evlerinde tartıştığı belirtilen iddianamede, Erdem Çakoğlu'nun eşini darbettiği, bıçakla tehdit ederek evden çıkmasına izin vermediği anlatıldı. Kadının, annesine mesaj atarak yardım istediği, annenin durumu eşi Mesut Köseoğlu'na ilettiği aktarılan iddianamede, kızına ulaşamayan sanığın 'sallama' diye tabir edilen bıçakla eve gittiği ifade edildi. İddianamede sanığın, dışarıya çıkan damadına, "Sen kimsin benim kızımı rehin alıyorsun" diyerek, bıçakla saldırdığı ve defalarca bıçakladığı öne sürüldü.