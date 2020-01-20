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  4. Damadını öldüren kayınpederin ifadesi şaşırttı: Gelinimle ilişkisi vardı

Damadını öldüren kayınpederin ifadesi şaşırttı: Gelinimle ilişkisi vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı minibüs şoförü damadı Gezer Çümen'i (32) pompalı tüfekle vurarak, öldüren Ramazan D. (59) mahkemece tutuklandı. Ramazan D.'nin, ifadesinde, "Gezer Çümen, oğlumun eşiyle 3 yıldır yasak ilişki yaşıyordu. Kendisini uyardık ancak dinlemedi. Kendisini en son olaydan 3 gün önce suçüstü yakaladık. Aramızda tartışma çıktı, pompalı tüfeğimle öldürdüm" dedi.

Damadını öldüren kayınpederin ifadesi şaşırttı: Gelinimle ilişkisi vardı

Hallaçlar minibüs durağında hat sahibi olan ve aynı zamanda şoför olarak minibüs kullanan, evli ve 1 çocuk babası Gezer Çümen, 18 Ocak akşamı, 1200 Evler Mahallesi 2030/1 Sokak'ta yaşayan, hırdavatçılık yapan kayınpederi Ramazan D.'nin evine gitti. Burada damat ve kayınpeder arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Ramazan D., kavgada pompalı tüfeğiyle ateş açıp, damadı Çümen'i göğsünden yaraladı. Çümen, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan koşuları, polis sağlık ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Çümen, sağlık görevlilerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çümen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Ramazan D.'yi gözaltına aldı.

Gezer Çümen'in cenazesi, bugün öğle vakti Çal ilçesindeki Çoğaşlı Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

'GELİNİMLE YASAK İLİŞKİSİ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Ramazan D.'nin, polise verdiği ifadede, "Gezer Çümen, oğlumun eşiyle 3 yıldır yasak ilişki yaşıyordu. Kendisini uyardık ancak dinlemedi. Kendisini en son olaydan 3 gün önce suçüstü yakaladık. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Pompalı tüfeğimle öldürdüm. Şu an sahibi olduğu minibüs hattı ve minibüsü de kendisine ben almıştım. Buna rağmen bana böyle bir şey yapması ağırıma gitti" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı, 'Gelinimle ilişkisi vardı' dedi

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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