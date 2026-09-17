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Dışarıda sıra beklemeyi bırakıp evini üçüncü nesil kafeye dönüştürenlerin 8 sırrı

Sabahları o en sevdiğin kafenin kapısındaki metrelerce uzayan kuyrukta beklemekten ya da her gün kahveye küçük bir servet ödemekten sıkılmadın mı? Kendi mutfağında buram buram taze kahve kokusuyla güne başlamak ve tam da aradığın o yoğun kafe lezzetini tek bir tıkla yakalamak aslında hiç de zor değil. Mutfak tezgâhını favori üçüncü nesil kafene dönüştürecek o tatlı ipuçlarını ve pratik sırları senin için derledik!

Dışarıda sıra beklemeyi bırakıp evini üçüncü nesil kafeye dönüştürenlerin 8 sırrı

1. Taze kavrulmuş çekirdek kullanın.

Dışarıda sıra beklemeyi bırakıp evini üçüncü nesil kafeye dönüştürenlerin 8 sırrı 1

Nitelikli bir kahve tecrübesinin temeli tazeliktir. Raflarda aylarca beklemiş paketler yerine kavrum tarihi 2 ile 4 hafta arasında olan taze çekirdekleri tercih etmek lezzeti doğrudan katlar.

2. Çekirdekleri anlık öğütün.

Kahveyi önceden öğütülmüş almak aromanın dakikalar içinde kaybolmasına neden olur. Demleme yapmadan hemen önce çekirdeği taze taze öğütmek tadı ve kokuyu üst seviyeye taşır.

3. Su kalitesine ve sıcaklığına dikkat edin.

Dışarıda sıra beklemeyi bırakıp evini üçüncü nesil kafeye dönüştürenlerin 8 sırrı 2
Fincanındaki kahvenin %98'i sudan oluşur. Musluk suyu yerine arıtılmış içme suyu tercih etmeli ve demleme suyu sıcaklığını kaynama noktasında değil 90°C – 94°C aralığında tutmalısın.

4. Dijital baristanızdan destek alın.

Dışarıda sıra beklemeyi bırakıp evini üçüncü nesil kafeye dönüştürenlerin 8 sırrı 3

Mükemmel sonuçlar için cihazın 4,3 inçlik sezgisel dokunmatik TFT ekranı ve HomeID uygulamasındaki Barista Asistanı hayatını kolaylaştırır. Kullandığın çekirdek türünü Barista Asistanı’na söylediğinde ideal sıcaklık, miktar ve öğütme ayarlarını senin için otomatik optimize eder. Kişiselleştirilmiş kullanıcı profilleriyle imza tarifini kaydetmek ise işi tamamen zahmetsiz kılar.

5. Doğru demleme oranını arayın.

Dışarıda sıra beklemeyi bırakıp evini üçüncü nesil kafeye dönüştürenlerin 8 sırrı 4
Mükemmel kahve tesadüf değil, oran işidir. İdeal tat dengesini yakalamak için 1:15 demleme oranını hassas bir mutfak tartısıyla takip etmek kıvamı garantiler.

6. Yoğun lezzeti yakalayın.

Dışarıda sıra beklemeyi bırakıp evini üçüncü nesil kafeye dönüştürenlerin 8 sırrı 5
Kafelerde içtiğin o gövdeli lezzeti evde yakalamanın sırrı doğru presleme ve ideal çekirdek miktarında gizlidir. Philips Café Aromis 8000 serisinde yer alan BrewExtract teknolojisi, her demlemede daha fazla kahve çekirdeğini presleyerek maksimum lezzeti fincanına aktarır. 7 farklı yoğunluk seviyesi sayesinde tam olarak damak tadına uygun o yoğun espresso lezzetine tek dokunuşla ulaşırsın.

7. Pürüzsüz süt dokusu elde edin.

Dışarıda sıra beklemeyi bırakıp evini üçüncü nesil kafeye dönüştürenlerin 8 sırrı 6
Sıcak veya soğuk tüm sütlü kahvelerin için zahmetsizce hazırlayabileceğin ipeksi ve yumuşacık süt köpüğü, en sevdiğin kafe lezzetlerinin anahtarıdır. Hem hayvansal hem de bitkisel sütlerle uyumlu bu sistem sayesinde, sıcacık bir cappuccino'dan buz gibi bir soğuk latteye kadar favori içeceklerini kolayca hazırlayabilirsin.

8. Keyifli bir kafe atmosferi yaratın.

Dışarıda sıra beklemeyi bırakıp evini üçüncü nesil kafeye dönüştürenlerin 8 sırrı 7

İşin sırrı sadece tatta değil, hissettirdiği duyguda saklıdır. Çift cidarlı şık bardaklar, arkada çalan tatlı bir müzik listesi ve evi saran taze kahve kokusuyla sıra bekleme derdine son verebilirsin.

Anahtar Kelimeler:
Philips Kahve Philips Ev Aletleri
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