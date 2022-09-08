HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Damarları tıkıyor, felce neden oluyor! Net bir şekilde uyardılar: Kesinlikle yemeyin

Damarları tıkıyor, felce neden oluyor! Net bir şekilde uyardılar: Kesinlikle yemeyin

08.09.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu tıbbi durumun riski yaşlandıkça daha fazla artmaya başlar. Hastalıkların çoğu 55 yaşından sonra ortaya çıkar. Bu rahatsızlıklardan biri ise çoğu kişinin korkulu rüyası felçtir. Felcin nedeni kısmen atardamarların daralması ve sertleşmesinin yanı sıra tüketilen yağlı yiyecekler tarafından tıkanmasıdır. Çoğu kişinin çok sevdiği yiyeceklerden biri için uzmanlardan uyarı geldi. Damarları tıkadığı ve felce neden olduğu için kesinlikle yenmemesi gerektiği belirtiliyor.

Damarları tıkıyor, felce neden oluyor! Net bir şekilde uyardılar: Kesinlikle yemeyin

Felç, beynin bir kısmına kan akışı kesildiğinde ortaya çıkan tıbbi bir acil durumdur. İskemik inme durumu, bir kan pıhtısı nedeniyle olur. Hemorajik felçlerde, beyne giden zayıflamış bir kan damarı patlar. Birçok tıbbi durumda olduğu gibi, yedikleriniz felç geçirme olasılığınızı etkileyebilir.

Londra'daki Wellington Hastanesi felç rehabilitasyon merkezinde danışman nörolog Doktor Bal Athwal, yaşlıların kırmızı et yememesini tavsiye etti.

iStock-1355541776

FELÇ RİSKİNİ ARTIRIR

Dr. Athwal, "Doymuş yağ oranı yüksek biftek, sosis ve diğer kırmızı etleri yemek felç riskini artırır. Kırmızı et yiyen yaşlı bir kişinin iskemik inme geçirme olasılığı daha yüksektir çünkü doymuş yağ, beyne kan sağlayan kan damarlarında tıkanmalara neden olur. İskemik inme en yaygın inme türüdür. Bu kan pıhtıları tipik olarak, atardamarların zamanla plak olarak bilinen yağ birikintileri tarafından daraldığı veya tıkandığı bölgelerde oluşur. Bunu önlemek için daha az kırmızı et ve yerine daha fazla yağlı balık ve yağsız et yemelisiniz" diyor.

iStock-1019859738

Yapılan araştırmalar her gün tavuk veya hindi yiyenlerin, bir porsiyon kırmızı et yiyenlere kıyasla felç riskinin yüzde 13 azaldığını gösterdi. Ayrıca, günlük bir porsiyon kırmızı et yerine fındık veya balık gibi diğer proteinleri değiştirmenin felç riskini azalttığını keşfetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok yaygın görülüyor! Önemsiz görmeyin, kanser riski taşıyorÇok yaygın görülüyor! Önemsiz görmeyin, kanser riski taşıyor
Putin'in tadı kaçtı! "Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim"Putin'in tadı kaçtı! "Konuyu Erdoğan ile görüşeceğim"
Boşanma davasıyla başladı, her şeyi tapuda öğrendiBoşanma davasıyla başladı, her şeyi tapuda öğrendi
Anahtar Kelimeler:
felç kırmızı et
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tamamen kaldırılacak... Tarkan'dan açıklama geldi

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tamamen kaldırılacak... Tarkan'dan açıklama geldi

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

'Yerin altından sesler geliyor' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 24 saat takip edilecek

'Yerin altından sesler geliyor' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 24 saat takip edilecek

İlginizi Çekebilir

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.