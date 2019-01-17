HABER

Damat terörü: Kayınpederi ve kayınvalidesini tabancayla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 22:28 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın Köşk ilçesinde Hasan İ. iddiaya göre ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı kayınpederi Cemal A.

Damat terörü: Kayınpederi ve kayınvalidesini tabancayla yaraladı

Burhan CEYHAN/KÖŞK (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Köşk ilçesinde Hasan İ. iddiaya göre ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı kayınpederi Cemal A. ve kaynanası Songül A.'yı tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Sardoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan İ. ile kayınpederi Cemal A. (52) arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Hasan İ. yanında taşıdığı tabacayı çıkartarak kayınpederi Cemal A. ve kayınvalidesi Songül A.'ya (49) ateş etti. Cemal ve Songül A. çifti vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanırken, Hasan İ. olay yerinden kaçtı. Songül A. ve Cemal A., silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Cemal A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, eşi Songül A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı duyan Songül A. ve Cemal A.'nın komşuları hastaneye akın etti. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri kaçan Hasan İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Damat terörü: Kayınpederi ve kayınvalidesini tabancayla yaraladıDamat terörü: Kayınpederi ve kayınvalidesini tabancayla yaraladı

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Gasptan tutuklandı, 'Dondurma yemeye gelmiştim' dediGasptan tutuklandı, 'Dondurma yemeye gelmiştim' dedi
Fazıl Say, Konya'da hayranlarıyla buluştuFazıl Say, Konya'da hayranlarıyla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Flaş gelişme! Resmen açıkladı: Adaylık için müracaat ettim

Flaş gelişme! Resmen açıkladı: Adaylık için müracaat ettim

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.