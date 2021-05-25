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Danayı kurtarmak için seferber oldular: Kalp atışları vardı, suni teneffüs yaptık ama...

25.05.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Zile ilçesinde Hüseyin Akdoğdu'ya ait ahırda çıkan yangına müdahale eden itfaiye görevlisi Mustafa Aktuz, dumandan etkilenen danaya suni teneffüs yaptı. Tüm çabalara karşın dana kurtarılamadı.

Danayı kurtarmak için seferber oldular: Kalp atışları vardı, suni teneffüs yaptık ama...

Yangın, dün akşam saatlerinde Tokat'ın Zile ilçesinde Orta Mahalle'de hayvancılık ile uğraşan Hüseyin Akdoğdu'ya ait ahıra, yandaki tandırdan çıkan alevler sıçradı. Çıkan yangını fark eden Hüseyin Akdoğdu durumu Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler ahır içerisindeki büyükbaşları dışarıya çıkardı. Ahırda dumandan etkilenen bir danayı kurtarmak için de yoğun çaba sarf edildi. İtfaiye çavuşu Mustafa Aktuz dumandan zehirlenen danayı hayata döndürebilmek için bir süre suni teneffüs yaptı. Oksijen tüpü takılarak kalp masajı da yapılan dana tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yangında dananın da aralarında olduğu 3 büyükbaş öldü.

''KALP ATIŞLARI VARDI AMA KURTARAMADIK''

Danaya suni teneffüs yapan itfaiye çavuşu Mustafa Aktuz "Dana ve annesi zincirle bağlı oldukları için kurtulamamış. Karbonmonoksitten zehirlenmişlerdi. İnek ahırda ölmüş, dananın kalp atışları vardı. Suni teneffüs yaptık ama kurtaramadık. Çok üzgünüm" dedi.

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(DHA)

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Tokat
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