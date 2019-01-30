Danimarka, 9 yeni ada inşa edecek

Danimarka hükümeti, 9 yeni ada inşa etme kararı aldı.
Danimarka hükümeti, emlak piyasasına hareketlilik getirmek amacıyla başkent Kopenhag açıklarında 9 yeni ada inşa etmeyi planlıyor. Ada inşa etme projesinin 2040 yılında tamamlanması planlanırken, hükümet 380 yeni işletme ve 12 bin iş alanı oluşturması bekleniyor.
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