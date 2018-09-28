Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!

Danimarka'yı İsveç ve Almanya'ya bağlayan Oresund ile Büyük Belt Köprüsü kapatıldı, trafik tüm kanallarda durdu.

İki ana köprüyü kapatan Danimarka polisi operasyon ile ilgili bilgi verdi.

BİR ARAÇ ARANIYOR

Polis, İsveç'e kayıtlı bir aracın arandığını belirtti. Yetkililer aracın içerisinde birden fazla cinayetin faili olan 3 kişinin bulunduğunu ifade etti.

