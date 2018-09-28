HABER

Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

Danimarka polisi düzenlediği dev operasyonda İsveç ve Almanya'ya giden feribotları durdurdu.

Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!

Danimarka'yı İsveç ve Almanya'ya bağlayan Oresund ile Büyük Belt Köprüsü kapatıldı, trafik tüm kanallarda durdu.

İki ana köprüyü kapatan Danimarka polisi operasyon ile ilgili bilgi verdi.

BİR ARAÇ ARANIYOR

Polis, İsveç'e kayıtlı bir aracın arandığını belirtti. Yetkililer aracın içerisinde birden fazla cinayetin faili olan 3 kişinin bulunduğunu ifade etti.

PARTNERBu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!Bu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!
28 Eylül Amerikan Basınından Özetler28 Eylül Amerikan Basınından Özetler
Can Dündar geriliminin perde arkasıCan Dündar geriliminin perde arkası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danimarka operasyon Danimarka'da dev operasyon köprü

En Çok Okunan Haberler

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu

Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu

Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek

Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek

O ülkede artık zina suç değil!

O ülkede artık zina suç değil!

Fotoğraf çekerken filin altında kaldı

Fotoğraf çekerken filin altında kaldı

Bu fotoğraf 280 milyon kilometre uzaktan çekildi!

Bu fotoğraf 280 milyon kilometre uzaktan çekildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki basın toplantısında gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki basın toplantısında gerginlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.