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Danimarka’da kuş gribi alarmı: On binlerce tavuk itlaf edilecek

02.01.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka'da bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) tespit edilmesinin ardından Veterinerlik ve Gıda İdaresi (DVFA) alarma geçti. 50 bin tavuğun itlaf edilmesi kararı alınırken, bölgede kümes hayvanlarının çiftliklerden çıkarılması da yasaklandı.

Danimarka’da kuş gribi alarmı: On binlerce tavuk itlaf edilecek

Danimarka’da kuş gribi paniği yaşanıyor. Ülkenin batısındaki Hedensted kentine bağlı Orum kasabası yakınlarındaki bir çiftlikte 31 Aralık’ta birkaç ölü tavukta kuş gribi tespit edilmesi sonrası çiftlikte bulunan 50 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

"ÖLÜMCÜL VE BULAŞICI..."

Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi (DVFA) Başkanı Lotte Brink yaptığı açıklamada, "Sürü, ölümcül ve oldukça bulaşıcı H5N1 kuş gribi virüsü ile enfekte. Sonuç olarak hem kuşların acısını hafifletmek hem de enfeksiyonun yayılmasını önlemek için önümüzdeki günlerde 50 bin tavukluk sürünün tamamını itlaf edeceğiz" dedi.

YASAKLANDI

DVFA, çiftliğin etrafında 10 kilometrelik bölgede izinsiz yumurta veya kümes hayvanlarının çiftliklerden çıkarılmasını da yasakladı. Son salgın, Danimarka'da geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana görülen dördüncü ve en büyük kuş gribi salgını olarak kayıtlara geçti. (İHA)

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