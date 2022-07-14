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Danimarka'da lunaparkta dehşet! Roller coaster raydan çıktı, 14 yaşındaki çocuk öldü

14.07.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Danimarka’nın Aarhus şehrinde bulunan lunaparkta yaşandı. Roller coaster'ın (lunapark treni) raydan çıkması sonucu 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir çocuk ise yaralandı.

Danimarka'da lunaparkta dehşet! Roller coaster raydan çıktı, 14 yaşındaki çocuk öldü

Danimarka’nın en büyük ikinci şehri Aarhus'ta bulunan Tivoli Friheden adlı lunaparkta bulunan Cobra adlı roller coaster'ın (lunapark treni) arkasında iki koltuğun olduğu vagonunun raydan çıkması sonucu 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir çocuk ise yaralandı. Kazanın ardından lunapark kapatılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Polis tarafından yapılan açıklamada, "Perşembe öğleden sonra Aarhus'taki Tivoli Friheden'de trajik bir kazadan sonra Kopenhaglı 14 yaşında bir kız öldü" ifadeleri kullanılarak, tanıklardan kaza hakkında bildiklerini anlatmasını ve kaza anını kayıt altına alanların görüntüleri kendileri ile paylaşmasını istedi.

2008 YILINDA AÇILMIŞTI

Lunaparkın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Cobra adı verilen 400 metre uzunluğundaki tren saatte 70 kilometre hıza ulaşıyor. Öte yandan söz konusu lunapark 2008 yılında açıldıktan kısa bir süre aynı roller coaster’da benzer bir kaza meydana gelmiş ve 4 kişi yaralanmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka roller coaster
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