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  4. Danimarka, vatandaşı olan DEAŞ'lıların çocuklarını ülkesinde istemiyor

Danimarka, vatandaşı olan DEAŞ'lıların çocuklarını ülkesinde istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

Danimarka, vatandaşı olan DEAŞ'lıların çocuklarını ülkesinde istemiyor

KOPENHAG (AA) - Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka uyruklu yabancı terörist savaşçıların çocuklarını Danimarka'ya kabul etmek istemediklerini söyledi.

Danimarka medyasına açıklamalarda bulunan Frederiksen, Suriye'deki iç savaşta DEAŞ saflarında yer alan Danimarka vatandaşlarının çocuklarını ülkeye kabul etmeleri durumunda, söz konusu çocukların annelerini de ülkeye kabul etmek durumunda kalacaklarını belirtti.

Frederiksen, "Hükümet olarak çocukları Danimarka'ya kabul etmek istemiyoruz çünkü çocukların aileleri Danimarka'ya sırtını döndü ve DEAŞ için savaştı. Böylece çocuklarının geleceğiyle ilgili kararı da verdiler." ifadelerini kullandı.

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, Suriye'deki kamplarda 30 civarında Danimarka vatandaşı çocuk bulunuyor.

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Çocuk DAEŞ Danimarka DEAŞ IŞİD yabancı terörist savaşçı YTS

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