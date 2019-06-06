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Danimarka’da seçimin galibi Frederiksen’in hedefi azınlık hükümeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 05:08 | Son Güncelleme

Danimarka’daki genel seçimlerde resmi sonuçlara göre, Mette Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokrat Partinin başı çektiği sol blok zafer kazandı - Seçim zaferinin ardından partililere seslenen Frederiksen, hedefinin sadece Sosyal Demokrat Partiden oluşan azınlık hükümeti kurmak olduğunu söyledi

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da yapılan genel seçimden sol partiler zaferle çıkarken, Sosyal Demokrat Partinin lideri, hedefinin azınlık hükümeti olduğunu açıkladı.

Genel seçimin resmi sonuçlarına göre, ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti aldığı yüzde 25,9 oyla 48 sandalye kazanarak birinci parti oldu.

Sosyal Demokrat Partinin yer aldığı sol blok 175 sandalyeli Danimarka Parlamentosunda 91 milletvekili kazandı.

Mevcut hükümetin büyük ortağı Liberal Parti (Venstre) yüzde 23,4 oy alırken, Liberal Parti ile sağ blokta yer alan diğer partiler 75 milletvekilliği kazanabildi. Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen’in partisi Liberal İttifak büyük oy kaybı yaşayarak yüzde 2,3’e düştü. Samuelsen milletvekili olarak seçilemedi.

- “Azınlık hükümeti kuracağız”

Seçim zaferinin ardından partililere seslenen Danimarka tarihinin ikinci kadın başbakanı adayı Mette Frederiksen, “Sadece Sosyal Demokrat Partiden oluşan bir azınlık hükümeti kuracağız. Etkili olmak isteyen ve yapıcı her parti ile çalışmaya hazırız.” dedi.

Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokrat Partinin göçmen politikaları konusunda sağ partilerle, çevre ve sosyal konularda ise sol partilerle iş birliği yapması bekleniyor.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından başlayan tercihli oy sayımıyla seçimlere katılan 9 Türk adayın durumu kesinlik kazanacak.

- Türklerin yengesi Aliş: “İnşallah yeterlidir”

Danimarka’da "Türklerin yengesi" olarak tanınan ve seçimlere Sosyal Liberal Partiden giren Louise Vinther Aliş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, “Parti olarak çok güzel bir sonuç aldık. 8 vekilden 16 vekile çıktık. Yani yüzde 100 arttık, çok gurur duyuyorum, çok mutluyuz.” diye konuştu.

Kendisine Türklerin de oy verdiğinin hatırlatılması üzerine Aliş, “İnşallah yeterlidir. Kim en fazla tercihli oy aldıysa o kazanacak, o yüzden hiçbir şey belli değil” dedi.

İlk defa 2007 yılında Danimarka’da parlamentoya giren Yıldız Akdoğan’ın yeniden seçilme şansı, Sosyal Demokrat Partinin Kopenhag’da üç milletvekili çıkarması üzerine belirsizliğini koruyor. Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “(Seçilip seçilmediği) Şu anda bilmiyorum çünkü tercihli oylar henüz sayılmadı ama tabii hükümetin değişmesi benim için çok iyi. Tekrar bir Sosyal Demokrat Parti hükümetinin kurulmasına ben de çok seviniyorum.” ifadesini kullandı.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu olan Danimarka’da, 4 milyon 219 bin 537 seçmen bulunurken, 3 milyon 567 bin 219 seçmen oyunu kullandı. Seçime katılım oranı yüzde 84,5 oldu.

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