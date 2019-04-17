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Danimarkalı siyasetçi polis korumasında Kur'an'ı ayağının altına aldı, ülke karıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İslam karşıtı fikirleriyle bilinen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i havaya fırlatması sonrası çıkan şiddet olaylarıyla bağlantılı 23 kişi gözaltına alındı.

Danimarkalı siyasetçi polis korumasında Kur'an'ı ayağının altına aldı, ülke karıştı

Kopenhag polisi, gözaltına alınan 23 kişinin, çoğu başkentte göçmenlerin yaşadığı Noerrebro semtinde olmak üzere araçları ve çöp tenekelerini kundaklama eylemlerinin arkasında olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

Stram Kurs partisinin lideri, aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Müslümanların yoğunlukla yaşadığı mahallede yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim'i havaya atmış ve ayaklarının altına almıştı. Paludan'ın provokatif eyleminden sonra kentte şiddet olayları patlak vermişti.

Çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalık polise taş atıp konteynerleri ateşe verirken polis de kalabalığa karşı biber gazı kullandı. Paludan’a doğru koşan bir kişi emniyet güçleri tarafından engellendi.

"ANLAMSIZ BİR PROVOKASYON"

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu şahıs anlamsızca eylemlerde bulunarak halk arasına fitne sokmaya çalışıyor. Sizlerden istirham ediyorum, kendisine şiddetle karşılık vererek prim yapmasına izin vermeyin" dedi.

Rasmus Paludan'ı koruma tedbirleri kapsamında devletin kasasından bu güne kadar 6 milyon ödenek verildiği açıklanırken, Danimarkalılar bu gereksiz harcamaya sosyal medyada adeta isyan etti.

Paludan, 22 Mart’ta Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını protesto ederek Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka kuran polis koruması

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