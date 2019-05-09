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Danıştay Başkanı Güngör'den Anıtkabir'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 151. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Güngör: "Danıştay, 1,5 asırdır devletimizin ve milletimizin demokrasiye, adalete olan inancı ve bağlılığından güç alarak hukukun üstünlüğünü egemen kılmak için özenle çalışmalarına devam etmektedir"

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştayın kuruluşunun 151. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Danıştay ve idari yargı mensuplarından oluşan heyet, Güngör başkanlığında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Güngör'ün mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Zerrin Güngör, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Danıştay Başkanı Güngör, deftere şunları yazdı:

"Yüce Atatürk, Danıştayın 151. Kuruluş yıl dönümününü kutladığımız bugün, Danıştay ve idari yargı mensuplarıyla huzurlarınızdayız. Danıştay, 1,5 asırdır devletimizin ve milletimizin demokrasiye, adalete olan inancı ve bağlılığından güç alarak hukukun üstünlüğünü egemen kılmak için özenle çalışmalarına devam etmektedir. Bizler, yüzyıl önce başlattığınız kutlu istiklal ve istikbal mücadelesi yolunda emanetiniz olan değerlere sahip çıkarak milli mücadele azim ve anlayışıyla yürümeye kararlı olduğumuzu huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Minnet ve şükran duygularımızla sizi rahmet ve özlemle anıyoruz."

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