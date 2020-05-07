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Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi! Zeki Yiğit kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 14:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi! Zeki Yiğit kimdir?

Yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yerine Başkanlık için Danıştay Genel Kurulunca dün yapılan seçimden sonuç alınamayınca oylamalara bugün devam edildi.

Seçimde, 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.

Seçim sonunda, 65 oy alan Zeki Yiğit, Danıştay'ın yeni başkanı oldu.

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit, 1965'te Zonguldak Alaplı'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun olan Yiğit, 1988'de hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sütçüler, Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa hakimliği yapan Zeki Yiğit, Adalet müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine 2008'de getirilen Zeki Yiğit, 3 Mart 2011'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

22 Ocak 2013-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yapan Zeki Yiğit, evli ve dört çocuk babası.

Zeki Yiğit'in Danıştay'daki odasında 2012'de dinleme cihazı bulunmuştu. Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir Danıştay Tetkik Hakimi, dinleme cihazını koyduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.


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