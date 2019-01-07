Danıştay'dan flaş karar! Madalya ve nişanlara Atatürk geri döndü

Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı ve Liyakat Nişanı'nda bulunan Atatürk kabartması, 15 Aralık 2013günü yönetmelikte yapılan bir değişiklikle kaldırıldı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; dönemin Türk Kamu Sen Genel Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk, yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, 27 Nisan 2016'da başvuruyu yerinde buldu ve Atatürk kabartmasının nişanlarda yeniden kullanılmasına hükmetti.

KABARTMA YENİDEN KULLANILACAK

Başbakanlık Hukuk Müşavirliği, Danıştay kararına itiraz etti ve temyize taşıdı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 10 Ekim 2018 günü, 10. Daire'nin kararını yerinde buldu, nişanlarda Atatürk kabartmasının kullanılmasını öngördü.

KARARIN YAZIMI GECİKTİ

Karar alınmasına rağmen, gerekçeli karar uzun süre yazılmadı ve taraflara tebliğ edilmedi. Bu gecikme “Atatürk'ün kabartmasının kullanılması yönünde oy kullanan bir üyenin oyunu değiştirmesi için baskı yapıldığı” yorumlarına yol açtı. Ve sonunda karar kaleme alındı.