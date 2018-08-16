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Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:32 | Son Güncelleme

Danıştay üyesi Muharrem Özkaya'nın İskender Paşa cemaatinin lideri Esad Coşan'la ilgili yaptığı paylaşım tartışma konusu oldu.

Danıştay üyesinden tartışılacak tweet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın HSYK üyeliğine seçmesinin ardından görev süresi dolunca Danıştay üyesi olarak atadığı Muharrem Özkaya, Nakşibendi tarikatının bir kolu olan İskender Paşa cemaatinin resmi internet sitesinde okuduğu bir makeleyi dolar krizine atıf yaparak Twitter’dan paylaştı. Özkaya, mesajında Esad Coşan’dan “İlim ve irfan sahibi Hocamız” diye bahsetti.

Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya, Twitter’daki hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özkaya, Nakşibendi tarikatına bağlı İskender Paşa cemaatinin resmi internet sitesi “www.iskenderpasa.com”da vefat eden cemaat lideri Esad Coşan’ın “Üç vahim savaş” başlıklı yazısını övgüyle paylaştı:

“İlim ve irfan sahibi Rahmetli Prof Dr. Esad Coşan Hocamızın Haziran 1994 tarihli İslam mecmuasındaki başmakalesi geçen haftadan bu tarafa ayrı bir gözle yeniden yeniden okunuyor... Çok mühim bir savaşın içerisindeyiz. Asla ümitsiz olmayınız.”

MUHARREM

Özkaya, bu yazıyı ABD ile yaşanan dolar krizine atıf yaparak paylaştı. Cemaat yapılanmasının verdiği zararı onarmaya çalışan yargının bir üyesinin, başka bir cemaatin liderinin yazısını övgüyle paylaşması soru işaretlerine neden oldu.

ERDOĞAN SEÇMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş’e bağlı Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı olarak görev yapan Muharrem Özkaya ’yı 2014 yılında HSYK üyesi olarak seçti. HSYK Genel Kurulu, Özkaya’nın görev süresinin dolması üzerine 2017’de Danıştay üyeliğine atandı. Muharrem Özkaya, aynı zamanda Erdoğan’ın eski avukatı, AKP Afyon Milletvekili Ali Özkaya’nın da ağabeyi. (Cumhuriyet)


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Anahtar Kelimeler:
Danıştay muharrem özkaya iskender paşa cemaat Esad Coşan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ne Olmuş Yani Övemezmi. Elin Gavurunu Övse Normal Görürsünüz.
tarikatlar savaşı başlayacaktır, makam mevkiler zaten parsellenmiş demek ki…!
Tebrikler Muharrem beye milletin gerçek aydınlarının değerini bilen birisi demekki.. mynet aynı zihniyet aynı avrupa kafası devam, niyetiniz belli aydın aydın diye yıllarca ülkenin milletin manevi ve milli duygularını hiçe sayan avrupanın abd nin uşaklarını sundunuz şimdi de fetö bahanesiyle gerçek aydın denecek dindar liderlere saldırıyorsunuz..
iyi başımıza ne geldiyse bu yobazlardan din tüccarlarından geldi sonra özür dileyin halk içeri girsin ders almıyormusunuz
dışarda gavurunan,içerdede bizişm gizli gavurunan ugraşmaktan ulke ayaga zor kalkar. diyanet i kapatın cemaatler duracaksa
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