Dansla bir nefeste dünya turu

EDA ÖZDENER - Senkronize dansta "dünyada en hızlı gösteri yapan grup" olarak nitelendirilen Rus Todes Dans Topluluğu, yüksek enerjileri ve uyumlarıyla Ankaralı seyircileri hayran bıraktı.

Hızlı tempoları nedeniyle gösterilerine "Dansın Formula'sı" denilen grupta yer alan 50 dansçı, ATO Congresium'da, sahnede karnaval havası yarattı.

Temponun hiç düşmediği dans gösterisinde, kimi zaman New York sokaklarını kimi zaman Vahşi Batı'yı kimi zaman bir havaalanını fon yapan, Arap, Çin, Hint, Rus, Kafkas figürlerini yeniden yorumlayan dansçılar, izleyenlere adata dansla mini bir dünya turu yaptırdı.

Todes Dans Topluluğunun Kurucusu Alla Duhova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez geldikleri Ankara'yı çok beğendiklerini ve burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu yılın Rusya-Türkiye Kültür Yılı olduğuna işaret eden Duhova, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Duhova, "Umut ediyoruz ki güzel ilişkiler hep böyle devam edecek. Buna katkı vermek için elimizden geleni yaparız." diye konuştu.