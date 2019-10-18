Dansöz oynatılan sünnet düğünüyle ilgili iddianame hazır

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Menderes ilçesinde, çocukların sünnet düğününde dansöz oynatılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma, tamamlandı. Hazırlanan iddianamede; anne, baba ve amcanın 'aile hukukundan kaynaklı sorumlulukları yerine getirmeme' suçundan, 3 dansözün ise 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hayasızca hareket' suçlarından cezalandırılması istendi.

Sosyal medyada, sünnet düğününde, çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili görüntülerin paylaşılması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Konya'daki sünnet düğününden çekildiği yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, olayın İzmir'in Menderes ilçesindeki köyde meydana geldiğini belirledi. Araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K., amcası H.K. ve 3 dansöz gözaltına alındı. Aile bireyleri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 dansöz de adliyeye sevk edildi. Dansçılar, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede; anne, baba ve amcanın 'aile hukukundan kaynaklı sorumlulukları yerine getirmeme' suçundan, 3 dansözün ise 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hayasızca hareket' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

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