Daphne Caruana Galizia - Malta'da gazeteci suikastı soruşturmasındaki son gelişmeler hükümette krize yol açtı

Malta'da araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın yolsuzlukla ilgili haberleri sonrası 2017'de bir suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yaşanan son gelişmeler üzerine hükümette krize neden oldu. Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi istifa etti. Ekonomi Bakanı Chris Cardona soruşturma sonuçlanıncaya dek görevinden çekildiğini açıkladı.

Keith Schembri'nin cinayet soruşturmasında ifade vermek karakola götürüldüğü, inceleme amacıyla konutlarından birine polislerin girdiği bildirildi.

Konrad Mizzi, "ülkedeki siyasi, olağanüstü ve genel durum nedeniyle" istifa ettiğini açıkladı, "Suç teşkil edecek yanlış bir şey yapmadım" dedi.

Chris Cardona ise "süren soruşturmalar ve yasal işlemler sonuçlanıncaya dek, hemen geçerli olacak şekilde geçici olarak görevinden çekildiğini" açıkladı. Cardona, Galizia davasıyla kesinlikle bağlantısı olmadığını ancak polisin bazı açıklamalar istemesi üzerine, kamu yararı için bu adımı atma ihtiyacı duyduğunu belirtti.