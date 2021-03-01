Darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Paşinyan'dan sert sözler

Ermenistan’da ordunun istifasını talep ettiği Başbakan Nikol Paşinyan, bunu "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini meydanlara çağırmıştı. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayın ardından artan yüksek tansiyon devam ederken, Paşinyan hem darbe girişimine karşı hem de 1 Mart 2008 yılında Ermenistan’da yaşanan olayların yıl dönümünde düzenlediği mitingle destekçilerine seslendi.

Darbe girişiminden eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ı sorumlu tuttu

Başkent Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı’nda destekçileriyle bir araya gelen Paşinyan, Ermenistan ordusunun darbe girişimine karşı sert mesajlar verdi. Paşinyan, darbe girişiminden eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ı sorumlu tutarak, “Direkt olarak söylemek isterim ki, Genelkurmay Başkanlığının açıklaması eski hükümetlerin, özellikle de Serj Sarkisyan’ın nüfuzunun bir sonucu. Genelkurmay başkanı, bu açıklamasıyla yasayı ihlal etti ve istifa etmesi gerekiyor. Bu kaçınılmaz ancak bu gelecekte ordu kademelerinde bir kan davası olacağı anlamına gelmez. Sarkisyan ve eski hükümetler, orduyu meşru hükümetlere karşı harekete geçirmeye çalışıyor" dedi.