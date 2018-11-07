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Darbe sanığı yarbay bilgisayarındaki dijital verileri reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 17:58 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi - Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki bilgisayarında FETÖ ele başının görüntüleri ele geçirilen eski yarbay Muzaffer Çoban, dijital materyallerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini savundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan olay tarihinde Genelkurmay Basın Halkla İlişkiler Dairesi'nde şube müdürü olan eski yarbay Muzaffer Çoban, dosyasının davadan tefrik edilmesini istedi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece mesaide kalmasının özel bir nedeni bulunmadığını savunan Çoban, çalıştığı şubenin çok yoğun olduğunu ve mesaiye devam etmesinin olağanüstü bir durum olmadığını iddia etti.

Çoban, 15 Temmuz gecesi darbe bildirilerini e-mail yoluyla basın yayın kuruluşlarının adreslerine gönderdiği ve TSK'nın sitesine koydurduğu yönündeki savcılık mütalaasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Davanın müştekisi emekli Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü'nün kendisi hakkında vermiş olduğu ifadeleri de reddettiğini belirten Çoban, "Ertuğrulgazi Özkürkçü'nün ifadeleri taraflıdır. Hazırlattığı idari tahkikat raporunun da hukuki değeri yoktur." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda kullandığı bilgisayarında ele geçirilen materyallerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini ileri süren Çoban, bilgisayarındaki görüntülerin çeşitli internet sitelerinden kendisinin haberi olmadan indirilmiş olabileceğini bildirdi.

- Bilgisayarında FETÖ elebaşının fotoğraf ve videoları bulunmuştu

Darbe girişiminin yaşandığı gün 4 korsan bildiriyi TSK'nın resmi sitesinde yayımladığı tespit edilen Muzaffer Çoban'ın bilgisayarında ele geçirilen dijital materyallerde örgüt elebaşı Gülen'in çok sayıda video ve fotoğrafı bulunmuştu.

Dava dosyasına giren Çoban'a ait dijital materyal inceleme raporunda, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen'e ait sohbet kayıtlarıyla gerek görsel gerekse ses olarak örgüt mensuplarına mesajlar vermek için kullandığı ses kayıtlarına rastlanılmıştır." tespitine yer verilmişti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi eski yarbay Muzaffer Çoban FETÖ "Genelkurmay çatı" davası

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