Darbeci tuğgeneralin emir astsubayı ardışık aranmış

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Genelkurmay "çatı" davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı hakkında mahrem imamlarca ankesör ve sabit hattan arandığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Şırnak'taki darbe girişimine ilişkin Adana'da görülen davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hakkında Konya ve İzmir'de de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturmalar bulunduğu gerekçesiyle bozulan Onur K. ile ilgili yeni soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından Onur K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, tutuklu Onur K'nin FETÖ'nün mahrem imamları tarafından Konya'da bulunan sabit-ankesörlü hatlardan 6, 7, 13 ve 14 Eylül 2013 tarihlerinde ardışık arandığının tespit edildiği aktarıldı.

FETÖ'nün yapılanması ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgiler ile cumhuriyet savcısının sanık hakkındaki hukuki değerlendirmesine yer verilen iddianamede, Onur K'nin FETÖ'nün mahrem asker yapılanması içerisinde gizlilik kurallarına azami riayet ederek örgütsel faaliyetlerde bulunduğu anlatıldı. Emir astsubayının örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı anlaşılan kişilerle irtibatlı olduğu ve ankesör irtibatının FETÖ'nün asker yapılanmasında kullandığı özel bir haberleşme yöntemi olduğu aktarılan iddianamede şunlar kaydedildi: "Sanığın FETÖ/PDY mahrem askeri yapılanması içerisinde yer aldığı, örgüt mahrem imamları tarafından 4 kez ardışık olarak arandığının anlaşıldığı, örgütsel iletişim arama niteliğinde olan ardışık şeklindeki aranan şüphelinin bu arama ile örgüt talimatlarının kendisine iletildiği, kullandığı değerlendirilen GSM hattı ile FETÖ/PDY'nin sorumlu mahrem imamı/imamları ile irtibatlı olduğu, sanığın asker olması, dolayısıyla süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemleriyle FETÖ yapılanmasıyla organik bağ kurduğu ve bunu devam ettirdiği anlaşıldığından üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."