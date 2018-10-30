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Darbeci üsteğmen, parçaladığı kamera tarafından kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:05 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Beştepe Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden cuntacıların, başarısız olduklarını anladıklarında karargahın güvenlik kameralarını devre dışı bırakma çabaları aynı kamera tarafından son ana kadar görüntülendi - Eski üsteğmen Faruk Örnek'in silahın dipçiğiyle defalarca vurarak çalışamaz hale getirdiği kameranın parçalanana kadar kaydettiği o anlar, dava dosyasına delil olarak girdi

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Beştepe Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden cuntacıların, başarısız olduklarını anladıklarında karargahın güvenlik kameralarını devre dışı bırakma çabaları, aynı kamera tarafından son ana kadar kaydedildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın dosyasına giren görüntülerde, darbecilerin arkalarında iz bırakmama çabaları yer aldı.

AA muhabirinin ulaştığı görüntülere göre, olay tarihinde Harekat Başkanlığı Personel Kadro Kısım Amiri olan eski üsteğmen Faruk Örnek, nöbetçi olmamasına rağmen darbe girişiminin ilk saatlerinde sivil olarak karargaha geldi.

Nizamiye kapısında bir süre bekletildikten sonra karargaha girmesine izin verilen Örnek'in, askeri kıyafetlerini giydikten sonra cephaneliğe geçerek silah ve mühimmat aldığı anlar kameralara yansıdı.

Gece boyunca cunta faaliyetlerine devam eden Örnek, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan diğer askerlerle bir araya gelirken daha sonra eski yüzbaşı Göksel Seri ile güvenlik kamera kayıtlarının aktarıldığı sistem odasına girip monitörlerden görüntüleri inceledikten sonra buradan ayrıldı.

Eski yüzbaşı Sadık Çetin ile 16 Temmuz saat 06.35'te Harekat Başkanlığı katına geçen Örnek, koridorda kısa süreli keşif yaptıktan sonra güvenlik kamerasına yöneldi.

Örnek, gece boyunca yanında ayırmadığı silahının dipçiğiyle defalarca vurduğu kamerayı devre dışı bıraktı.

Parçalanana kadar o anları kaydeden kameranın bu görüntüleri, dava dosyasına delil olarak girdi.

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15 Temmuz darbe girişimi darbeci Faruk Örnek FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü kamera Kayıt

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