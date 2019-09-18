Efsane boksör Muhammed Ali'yi örnek gösteren Cebeci, "Muhammed Ali, aktivistti ve mazlumların sesiydi. Son zamanlarında Parkinson hastasıydı, bir kibriti çakamıyordu. Dünyanın en zengin adamı 56 yaşında öldü. En zeki adamı 20'li yaşlarında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Yarınlarımızın ne olacağı belli değil. Bu müesseselere gönül istiyor ki hiç ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğunda da en iyisi bizde olsun." diye konuştu

"Şu an Okmeydanı Darülaceze'deyiz. İstanbul'da ilk ve tek olan bu Darülaceze'ye bir yenisi daha ekleniyor. Bir sohbet sırasında Darülaceze'nin Arnavutköy'deki yeni yerleşkesinin yapımını öğrendiğimde, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu yerleşkede sanatçılarımız için de bir yer olup olamayacağını sordum. 'Tabii ki' cevabının ardından kendisinin gerekli talimatları vermesiyle ilk adım atıldı bu projede. Şimdi ise bizler üstümüze düşen görev için buradayız."

Geçmişten bugüne birçok değerli sanatçının maddi imkanlardan dolayı zor zamanlar yaşadığına işaret eden Yağcı, "Sanatçılar için bu tür projeler hep konuşuldu ama eyleme dönüşmesi kısmet olmadı diyelim. Artık onlar için bir kompleks var. Arnavutköy'de yapılacak olan yeni Darülaceze'de sanatçılar için de bir yaşam merkezi olacak." dedi.

- Konser gelirleri projeye bağışlandı

Bu yaz yapılan Türk Hava Yolları sponsorluğundaki konser serisinden elde edilen bütün geliri bu projeye bağışlamaya karar verdiklerini ifade eden Yağcı, bu süreçte projeyi duyan sanatçıların da büyük ilgi gösterdiğini anlattı.