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Darülaceze'nin yeni yerleşkesinde "sanatçı evi" kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 19:12 | Son Güncelleme

Darülaceze'nin Arnavutköy'deki yeni yerleşkesinin yapımı kapsamında kurulacak sanatçı evi için Mustafa Sandal, Nükhet Duru, Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki, Rafet El Roman, Serdar Ortaç ve Murat Dalkılıç'ın katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi - Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci: - "Yarınlarımızın ne olacağı belli değil. Bu müesseselere gönül istiyor ki hiç ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğunda da en iyisi bizde olsun" - Poll Production Yönetim Kurulu Başkanı Polat Yağcı: - "Bir sohbet sırasında Darülaceze'nin Arnavutköy'deki yeni yerleşkesinin yapımını öğrendiğimde, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu yerleşkede sanatçılarımız için de bir yer olup olamayacağını sordum. 'Tabii ki' cevabının ardından kendisinin gerekli talimatları vermesiyle ilk adım atıldı bu projede. Şimdi ise bizler üstümüze düşen görev için buradayız" - Sanatçı Mustafa Sandal: - "Sevgili Polat'ın bu konuda samimi olduğunu görünce ben de 'Kendi konserimden ücret almıyorum, ne gerekiyorsa bu projeye aktarıyoruz.' dedim diğer arkadaşlarım gibi. Sektörümüzde günü geldiğinde ihtiyaç duyacak olan insanların barınacağı, kendilerine çok güzel bakılacağı özel ve güzel bir yer olacak"

İSTANBUL (AA) - Darülaceze'nin Arnavutköy'deki yeni yerleşkesinin yapımı kapsamında kurulacak sanatçı evinin detayları basın toplantısında açıklandı.

Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze binasında gerçekleştirilen basın toplantısına Mustafa Sandal, Nükhet Duru, Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki, Rafet El Roman, Serdar Ortaç ve Murat Dalkılıç da katıldı.

Toplantıda konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, yeni yerleşkede de herkese kucak açacaklarını söyledi.

Efsane boksör Muhammed Ali'yi örnek gösteren Cebeci, "Muhammed Ali, aktivistti ve mazlumların sesiydi. Son zamanlarında Parkinson hastasıydı, bir kibriti çakamıyordu. Dünyanın en zengin adamı 56 yaşında öldü. En zeki adamı 20'li yaşlarında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Yarınlarımızın ne olacağı belli değil. Bu müesseselere gönül istiyor ki hiç ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğunda da en iyisi bizde olsun." diye konuştu

Cebeci, herkesin desteğiyle yeni yerleşkenin dünyanın en iyisi olacağının sözünü verdi.

Poll Production Yönetim Kurulu Başkanı Polat Yağcı, şunları kaydetti:

"Şu an Okmeydanı Darülaceze'deyiz. İstanbul'da ilk ve tek olan bu Darülaceze'ye bir yenisi daha ekleniyor. Bir sohbet sırasında Darülaceze'nin Arnavutköy'deki yeni yerleşkesinin yapımını öğrendiğimde, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu yerleşkede sanatçılarımız için de bir yer olup olamayacağını sordum. 'Tabii ki' cevabının ardından kendisinin gerekli talimatları vermesiyle ilk adım atıldı bu projede. Şimdi ise bizler üstümüze düşen görev için buradayız."

Geçmişten bugüne birçok değerli sanatçının maddi imkanlardan dolayı zor zamanlar yaşadığına işaret eden Yağcı, "Sanatçılar için bu tür projeler hep konuşuldu ama eyleme dönüşmesi kısmet olmadı diyelim. Artık onlar için bir kompleks var. Arnavutköy'de yapılacak olan yeni Darülaceze'de sanatçılar için de bir yaşam merkezi olacak." dedi.

- Konser gelirleri projeye bağışlandı

Bu yaz yapılan Türk Hava Yolları sponsorluğundaki konser serisinden elde edilen bütün geliri bu projeye bağışlamaya karar verdiklerini ifade eden Yağcı, bu süreçte projeyi duyan sanatçıların da büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Mustafa Sandal, sektörde bulunan birçok yapımcının bundan bahsettiğini fakat aksiyona geçme noktasında eksik kalındığını ifade etti.

Kendisinin de konserden gelecek ücreti bu projeye bağışladığını dile getiren Sandal, şunları söyledi:

"Sevgili Polat'ın bu konuda samimi olduğunu görünce ben de 'Kendi konserimden ücret almıyorum, ne gerekiyorsa bu projeye aktarıyoruz.' dedim diğer arkadaşlarım gibi. Bundan sonra inşallah bu tür dramatik hikayeler duymayacağız ve sektörümüzde günü geldiğinde ihtiyaç duyacak olan insanların barınacağı, kendilerine çok güzel bakılacağı özel ve güzel bir yer olacak. Böyle bir aksiyon aldıkları için hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Polat'a çok teşekkür ediyorum."

- "Böyle kurumları korumamız lazım"

Projeden duyduğu mutluluğu ifade eden Nükhet Duru, "Böyle bir şey ancak uygar ülkelerde farkındalık yaratmıştır ve uygar ülkeler yaşlanan sanatçılarını, zor durumda olan insanlarını kurda kuşa muhtaç etmez. Biz de o ülkeler sınıfına girdik sayılır." değerlendirmesini yaptı.

Serdar Ortaç, "Kimse yaşlılığında yalnız bırakılmasın isterim. Yarın biz de yaşlanacağız. Hiç bir şey böyle kalmayacak. O yüzden böyle kurumları korumamız lazım." diyerek Darülaceze'nin önemine dikkati çekti.

Toplantıya katılan Cengiz Kurtoğlu, Rafet El Roman, Murat Dalgılıç ve Deniz Seki de projede yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, bütün sanatçıların yardımlarını beklediklerini söyledi.

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