Darüşşafaka Cemiyeti, 156'ncı yaşını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alan ve 1863'ten bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, 156 yaşını kutluyor.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, her çocuğun eşit koşullarda eğitim alması gerektiği inancıyla 156 yıldır çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, maddi durumu iyi olmayan ebeveyn kaybı yaşamış çocukların kaliteli bir eğitim alması ve hayata daha güçlü hazırlanması misyonuyla çalışıyor.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Darüşşafaka'nın kurumların ve kişilerin bağış ve destekleriyle 156 yıldır varlığını sürdürdüğünü ve "hayırseverlik" duygusunu güçlendirdiğini belirterek, 10 binlerce annesiz ve babasız çocuğa eşit eğitim fırsatı sunan tüm bağışçılara şükranlarını sundu.

Bir ülkeye ayakta tutan, geleceğe taşıyan en önemli aracın eğitim olduğunu vurgulayan Çamaş, şu görüşlere yer verdi:

"Biz de Darüşşafaka'da bugüne kadar 10 binlerce öğrenci yetiştirdik, hepsi de çevresine, ülkesine katkı sağlayan uluslararası alanda başarılara imza attı, bizi gururlandırdı. 156 yıllık geçmişimizin gösterdiği gerçek şu ki, istemek, planlamak ve hayata geçirmek gerekiyor. Bizi de başarıya ulaştıran şey, bu yaklaşımımız oldu."

Darüşşafaka Cemiyetinin 156'ncı yılı için hazırlanan "Var ettiniz, var olun" adlı belgesel, Darüşşafaka'nın kuruluş yıl dönümü olan bu akşam NTV'de yayımlanacak.

