HABER

Darüşşafaka Cemiyeti, 156'ncı yaşını kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş: - "Darüşşafaka'da bugüne kadar 10 binlerce öğrenci yetiştirdik, hepsi de çevresine, ülkesine katkı sağlayan uluslararası alanda başarılara imza attı, bizi gururlandırdı. 156 yıllık geçmişimizin gösterdiği gerçek şu ki, istemek, planlamak ve hayata geçirmek gerekiyor. Bizi de başarıya ulaştıran şey, bu yaklaşımımız oldu"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alan ve 1863'ten bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, 156 yaşını kutluyor.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, her çocuğun eşit koşullarda eğitim alması gerektiği inancıyla 156 yıldır çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, maddi durumu iyi olmayan ebeveyn kaybı yaşamış çocukların kaliteli bir eğitim alması ve hayata daha güçlü hazırlanması misyonuyla çalışıyor.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Darüşşafaka'nın kurumların ve kişilerin bağış ve destekleriyle 156 yıldır varlığını sürdürdüğünü ve "hayırseverlik" duygusunu güçlendirdiğini belirterek, 10 binlerce annesiz ve babasız çocuğa eşit eğitim fırsatı sunan tüm bağışçılara şükranlarını sundu.

Bir ülkeye ayakta tutan, geleceğe taşıyan en önemli aracın eğitim olduğunu vurgulayan Çamaş, şu görüşlere yer verdi:

"Biz de Darüşşafaka'da bugüne kadar 10 binlerce öğrenci yetiştirdik, hepsi de çevresine, ülkesine katkı sağlayan uluslararası alanda başarılara imza attı, bizi gururlandırdı. 156 yıllık geçmişimizin gösterdiği gerçek şu ki, istemek, planlamak ve hayata geçirmek gerekiyor. Bizi de başarıya ulaştıran şey, bu yaklaşımımız oldu."

Darüşşafaka Cemiyetinin 156'ncı yılı için hazırlanan "Var ettiniz, var olun" adlı belgesel, Darüşşafaka'nın kuruluş yıl dönümü olan bu akşam NTV'de yayımlanacak.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Donmak üzereyken bulduğu köpeği kilometrelerce kucağında taşıdıDonmak üzereyken bulduğu köpeği kilometrelerce kucağında taşıdı
Bedenini tıp eğitimine adadıBedenini tıp eğitimine adadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka Cemiyeti Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş

En Çok Okunan Haberler

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Erdoğan'dan sürpriz görüşme: İyi ki varsın!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! Yeni gelişme

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

İstanbul Maltepe'de hareketlilik! Önce kadını sonra kendisini vurdu

Son dakika: İstanbul Maltepe'de hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.