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Darwin'in mirasçısı olarak anılan ünlü Amerikalı doğa bilimci E. O. Wilson öldü

02.03.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chalers Darwin'in mirasçısı olarak anılan ünlü Amerikalı doğa bilimci Edward Osborne Wilson 92 yaşında öldü.

Darwin'in mirasçısı olarak anılan ünlü Amerikalı doğa bilimci E. O. Wilson öldü

Wilson, karıncalar ve eko sisteme odaklandı. Biyolojik çeşitliliğin tüm dünyada hızla azalmasına karşı kampanya yürüttü.

Kendi adını taşıyan EO Wilson Biyolojik Çeşitlilik Vakfı'ndan yapılan açıklamada bilim insanının dün Burlington, Massachusetts'teki evinde öldüğü bildirildi.

Wilson'ın ölüm sebebi hakkında bilgi verilmedi.

Vakfın Başkanı Paula Ehrlich, Wilson'un "kendimizi ve gezegenimizi nasıl anladığımızı değiştirdiğini" söyledi.

1929'da Alabama, Birmingham'da doğan Wilson küçük yaşlardan itibaren doğaya ilgi duydu.

Balık tutarken geçirdiği bir kaza sonucunda uzağı göremez olunca yakından inceleyebileceği küçük canlılara odaklandı.

13 yaşında ABD'ye dışarıdan getirilen ilk karınca kolonisini keşfetti.

Alabama Üniversitesi'nde okudu, Harvard Üniversitesi'nde doktora yaptı ve yıllarca ders verdi.

Meslek hayatı boyunca 400'den fazla karınca türü buldu ve karıncaların feromon salgılarıyla aralarında anlaştıklarını kanıtladı.

Wilson karıncalar üzerindeki çalışmalarını, insanlar da dahil diğer canlılara uyarladı.

İnsan davranışının öğrenilmiş deneyimlerin değil, genetik yapılarının eseri olduğunu savunduğu 1975 tarihli 'Sosyobiyoloji: Yeni Sentez' adlı kitabıyla tartışma yarattı.

1978'de, biyoloji ve insan davranışını irdelemeye devam ettiği 'İnsan Doğası Hakkında' kitabı ile Pulitzer ödülü kazandı.

Ekonomik çıkar için yağmur ormanlarını yok etmeyi, yemek pişirmek için Rönesans dönemine ait tablo yakmaya benzeten Wilson, aynı zamanda çevre korunması konusunda yürüttüğü kampanyalarla da tanınıyordu.

Wilson internet üzerinde, bugüne kadar bulunan 1,9 milyon canlı türünü belgeleyen 'Encyclopedia of Life' (Hayat Ansiklopedisi) adlı veri tabanının oluşturulmasında da önemli rol oynamıştı.

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