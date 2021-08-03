HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocukların çıktı

Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocukların çıktı

03.08.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan ve kısa sürede söndürülen yangınla ilgili jandarmanın sabotaj şüphesiyle başlattığı soruşturma tamamlandı. Yangın alanında çalılıklar arasında bulunan 3 torpilin, oyun oynayan çocuklara ait olduğu belirlendi.

Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocukların çıktı

Datça merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aktur Tatil Sitesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı Bayrak Tepe'de, 29 Temmuz'da, dumanlar yükselmeye başladı. Tatil sitesinin özel itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile alevler, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede yalnızca 15 metrekarelik alandaki kuru otlar yandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, soruşturma başlattı. Bölgede yapılan aramada, çalılıklar arasında 3 torpil bulundu. Çocukların bayramlarda eğlence amaçlı kullandıkları, patlayıcı özelliğe sahip torpillerin bulunmasından sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma, yaşları 9 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu gözlem altına aldı. Pedagog eşliğinde, çocukların ifadelerine başvuruldu. İfadelerde çocukların, yangın çıkarmak için değil oyun amacıyla torpilleri bölgeye götürdükleri ortaya çıktı. Çocuklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ayrıca çocukların aileleri bilgilendirilip, gerekli uyarılar yapıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Karısına ve çocuklarına dehşeti yaşattı! Polislerin geldiğini görünce...Karısına ve çocuklarına dehşeti yaşattı! Polislerin geldiğini görünce...
Alkışlanacak hareket! Balayını iptal edip yangına koştuAlkışlanacak hareket! Balayını iptal edip yangına koştu
Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

Hiçbir partnerimle aşk yaşamadım

Hiçbir partnerimle aşk yaşamadım

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Bir yerde daha yangın çıktı

Bir yerde daha yangın çıktı

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.