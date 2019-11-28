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Datça'da, deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 14:04 | Son Güncelleme

 YURDUN birçok kentinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Muğla'nın Datça ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilenler, denize girdi.  Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü Datça'daki Hastanealtı Plajı'na gelenler, kasım ayında denize girdi. İstanbul'dan 2 yıl önce Datça'ya yerleştiğini anlatan işçi emeklisi Uğur Altıntaş (57) ve eşi Beyhan Altıntaş (55), güneşli havayı fırsat bilip, plaja geldiklerini söyledi. Datça'da yaşamanın keyfini çıkardıklarını söyleyen Uğur Altıntaş, "Deniz gerçekten çok güzel.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - YURDUN birçok kentinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Muğla'nın Datça ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilenler, denize girdi.

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü Datça'daki Hastanealtı Plajı'na gelenler, kasım ayında denize girdi. İstanbul'dan 2 yıl önce Datça'ya yerleştiğini anlatan işçi emeklisi Uğur Altıntaş (57) ve eşi Beyhan Altıntaş (55), güneşli havayı fırsat bilip, plaja geldiklerini söyledi. Datça'da yaşamanın keyfini çıkardıklarını söyleyen Uğur Altıntaş, "Deniz gerçekten çok güzel. Haziran ayından bile sıcak. Geçen yıl da 1 Aralık'a kadar denize girmiştik. Yağmurlu olmayan, güneşli günlerde her gün denize giriyoruz. 35- 40 dakkika yüzüyoruz" dedi.

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