HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. DAÜ, U.S. News & World Report dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında yükselişini sürdürüyor

DAÜ, U.S. News & World Report dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında yükselişini sürdürüyor

04.11.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 8 yıldır yayınlanmakta olan U.S. News & World Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2022’de 945’inci sırada yer aldı. DAÜ geçtiğimiz yıl 1,148’inci sırada yer almıştı. Listeye bu yıl 250 yeni üniversite eklenmesine rağmen, DAÜ yine yükselmeyi başardı. DAÜ’nün birbirinden farklı dünya üniversite sıralamalarındaki başarılı yükselişi dikkat çekiyor.

DAÜ, U.S. News & World Report dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında yükselişini sürdürüyor

90 ülkeden üniversitelerin değerlendirildiği listede, 13 farklı gösterge ile üniversitelerin akademik araştırma performansları, küresel ve yerel saygınlığı ölçülüyor. 30 yılı aşkın süredir dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralamasını yapan U.S. News & World Report tarafından açıklanan listeye göre, DAÜ Asya Kıtası’nın en iyi 246. üniversitesi olurken, Türkiye sıralamasında Sabancı Üniversitesi ile 15. sırayı paylaştı. Listede Türkiye’den ise toplamda 45 üniversite yer aldı.

KKTC’DE BİRİNCİ SIRADA

Bu yıl düzenlenen 2022 U.S. News & World Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) iki üniversite yer almıştır. DAÜ bu üniversiteler arasında birinci sırada yer almaktadır. Kıbrıs genelinde ise üç üniversite listeye girmiştir.

DAÜ, söz konusu sıralamada bölgesel araştırma saygınlığında 167. sırayı elde ederken, uluslararası iş birliği konusunda dünyanın en iyi 901, bölgenin ise en iyi 25. üniversitesi olarak açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini aldatan kadına kötü haberEşini aldatan kadına kötü haber
PARTNER MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı
750 engelli öğretmen ataması ne zaman? 750 engelli öğretmen ataması ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film sonrası Meclis'te gerginlik

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film sonrası Meclis'te gerginlik

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.