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Davacı olduğu kişiyi TSK’ya bağış yapınca affetti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 05:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu kişiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışta bulunmak şartıyla uzlaştı.F.D.’nin kendisine tehditte bulunduğu iddiasıyla M.U.’dan şikayetçi olması üzerine İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.Dosya İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na yönlendirilince, Cumhuriyet Savcısı Rıdvan Ağbal’ın görevlendirdiği arabulucu taraflarla bir araya geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu kişiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışta bulunmak şartıyla uzlaştı.
F.D.’nin kendisine tehditte bulunduğu iddiasıyla M.U.’dan şikayetçi olması üzerine İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.Dosya İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na yönlendirilince, Cumhuriyet Savcısı Rıdvan Ağbal’ın görevlendirdiği arabulucu taraflarla bir araya geldi. Şikayetçi F.D., Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na 600 TL bağış yapması şartıyla M.U. ile uzlaştı.
Başka bir dosyada ise müşteki E.Y., şikayetçi olduğu S.Y. ve S.Ş. ile TSK Mehmetçik Vakfı’na 500 TL bağış yapmaları şartıyla uzlaştı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Savcısı Ağbal, “Uzlaştırmada asıl gaye onarıcı adalet anlayışıdır. Suç işleyenlere ceza vermek yerine şikayetçi ile aralarındaki anlaşmazlığı tatlıya bağlayarak ileride olabilecek husumet ve olayların önüne geçmek istiyoruz. Taraflar arasında uzlaşma sağlandığı takdirde şüpheliler ceza almaktan kurtuluyor ve işledikleri suç sabıkalarına yansımıyor. Şikayetçilerin ise maddi veya manevi olarak mağduriyetleri gideriliyor. Zaman zaman da bu dosyamızda olduğu gibi taraflar bağış yapmak suretiyle uzlaşıyorlar. Böylece hem insanlar arasında yardımlaşma duygusu yayılıyor, hem de insanlar sosyal sorumluluklarının farkına varıyor. 2016 yılında yapılan düzenleme ile uzlaşma konusunda köklü değişiklikler yapıldı ve ceza yargılamalarında uzlaşma çok daha etkin bir kurum haline getirildi. Artık alanında eğitim almış kişiler tarafından işlemler yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl Uzlaştırma Bürosu’na yaklaşık 1350 dosya geldi. Bu dosyalardan yaklaşık yüzde 70’i uzlaşma ile sonuçlandı. Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakama ulaştık. Bu da gösteriyor ki vatandaşlarımız ihtilaflarını uzlaşarak çözmek ve toplumsal barışı korumak istiyor. Yapılan çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

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