Dave Prowse: Darth Vader aktörü hayatını kaybetti

Prowse, iki metrelik boyu sayesinde bu role seçilmişti.

Vücut geliştirmeden aktörlüğe geçen Prowse, bugüne kadar oynamaktan en çok gurur duyduğu rolün ise Darth Vade değil, İngiltere'de trafik güvenliği için yaratılan Green Cross Code Man karakteri olduğunu söylemişti.

Prowse'un temsilcisi Thomas Bowington, "Güç seninle olsun" dedi.

Bowington "Hayatı boyunca pek çok canavarı oynasa da onu tanıyan herkesin hayatında bir kahramandı" ifadelerini kullandı.

Spor eğitimi de veren Prowse, İngiltere'deki pek çok spor salonunun açılmasına öncülük etti

Prowse'un döneminin vücut geliştirmecileri Arnold Schwarzenegger ve Lou Ferrigno ile ünlü olmadan önce yakın arkadaş olduğu aktarılıyor.

Kendisi de aktör olmadan önce Hollywood'da nam salan Prowse, Christopher Reeve'in kişisel spor eğitmeni olup onu Superman filmine hazırlamıştı.

George Lucas'ın dikkatini 1971 yapımı Clockwork Orange (Otomatik Portakal) filminde oynadığı bodyguard rolüyle çeken oyuncu, Chewbacca ve Darth Vader rolleri için denemeye çağrılmıştı.