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Dave Prowse: Darth Wader aktörü hayatını kaybetti

29.11.2020 12:20 | Son Güncelleme:
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Dave Prowse: Darth Wader aktörü hayatını kaybetti

İlk Star Wars üçlemesinde Darth Vader'ı oynayan İngiliz aktör Dave Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti.

İlk Star Wars üçlemesinde Darth Vader'ı oynayan İngiliz aktör Dave Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti.

Prowse, iki metrelik boyu sayesinde bu role seçilmişti.

Vücut geliştirmeden aktörlüğe geçen Prowse, bugüne kadar oynamaktan en çok gurur duyduğu rolün ise Darth Vade değil, İngiltere'de trafik güvenliği için yaratılan Green Cross Code Man karakteri olduğunu söylemişti.

Prowse'un temsilcisi Thomas Bowington, "Güç seninle olsun" dedi.

Bowington "Hayatı boyunca pek çok canavarı oynasa da onu tanıyan herkesin hayatında bir kahramandı" ifadelerini kullandı.

Spor eğitimi de veren Prowse, İngiltere'deki pek çok spor salonunun açılmasına öncülük etti

Prowse'un döneminin vücut geliştirmecileri Arnold Schwarzenegger ve Lou Ferrigno ile ünlü olmadan önce yakın arkadaş olduğu aktarılıyor.

Kendisi de aktör olmadan önce Hollywood'da nam salan Prowse, Christopher Reeve'in kişisel spor eğitmeni olup onu Superman filmine hazırlamıştı.

George Lucas'ın dikkatini 1971 yapımı Clockwork Orange (Otomatik Portakal) filminde oynadığı bodyguard rolüyle çeken oyuncu, Chewbacca ve Darth Vader rolleri için denemeye çağrılmıştı.

Prowse BBC'ye verdiği bir söyleşide Darth Vader'ı seçme nedenini "Sonunda hep kötü adamları hatırlarsınız" diye anlatmıştı.

Star Wars'ın ünü sonucu 40 yıl boyunca dünyanın dört bir yanındaki Star Wars etkinliklerine katılan Prowse'un 2010'da George Lucas ile anlaşmazlık yaşadığı ve 2010'dan itibaren resmi etkinliklere katılımının yasaklandığına dair söylentiler vardı.

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