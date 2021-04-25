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Davulculardan yeni akım! Sosyal medya onları konuşuyor

25.04.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında sahur vakti maniler eşliğinde vatandaşları uyandıran davulcular, zaman zaman ilginç gösterileriyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından paylaşılan sıra dışı davulcular Ramazan ayının renkleri arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolar bu durumu yeni bir akım haline getirdi. Hesaplardan akıma destek için gençlere çağrıda bulunularak, “En güzel videoları bekliyoruz” dediler ve renkli görüntüler ardı ardına gelmeye başladı.

GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER

Gençlerin takip ettiği “No Context Yalova” adlı sayfa yeni bir akım başlatarak “Bulunduğunuz yerlerde sahur vakti davul çalan ilginç videoları istiyoruz” dedi. Gelen videolar yüzleri gülümsetti. Kimileri askeri yürüyüş eşliğinde davul çaldı. Kimileri de araçların üstlerine çıkarak tehlikeli hareketler yaptı. Videolardan en ilginci Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinden geldi. Sahur vakti tekneyi karada yürüttüler, üzerine çıkıp bayrak açtılar maniler söylediler. Görüntüler yüzleri güldürdüğü kadar sosyal medyada hem beğenildi hem eleştirildi.

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Sosyal mesafe ve maske takmayan kalabalık kişilerle çekilen videolar ise yine sosyal medyada sert eleştirildi. Altınova ve Yalova merkezde çekilen diğer görüntüler de sosyal medyada ilgi gördü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Ramazan

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