Dayanıklı ve performanslı mekanik klavye arayanlara

Oyun severlere yönelik hazırladığı ekipmanlarla adından söz ettiren XPG, bu kez gelişmiş bir mekanik oyuncu klavyesiyle karşımızda. RGB aydınlatmadan bilek yastığına kadar pek çok detaya sahip ve hem oyun esnasında rahat etmenizi hem de oyunu kazanmanızı istiyor.

XPG Summoner Cherry MX Blue Switch mekanik klavye, güçlendirilmiş bir alüminyum çerçeveye sahip. Bu sayede ona dokunur dokunmaz ne kadar güçlü olduğunu fark ediyorsunuz.

“Güçlü olması önemli mi?” diye sormak yersiz aslında. Hepimiz zaman zaman oyun oynarken sinirlenip hıncımızı klavye ya da mouse’umuzdan çıkarabiliyoruz. İşte bu gibi durumlarda endiş etmenize gerek yok. Gerçi, oyun oynarken sinirlenmeye de gerek yok, değil mi? Çok da kaptırmamak gerekli, her neyse…

Klavyemizin örgü kabloya sahip 2 tane USB bağlantısı bulunuyor. Bunlardan biriyle klavye çalışıyor, diğerini de taktığınızda klavyenin arka kısmındaki USB bağlantı noktasını bir “kısayol” olarak kullanabiliyor, diğer cihazlarınız rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz.

Tuşlara baktığımızda, hepsi alttan aydınlatmalı ve başta da dediğimiz gibi RGB aydınlatma sistemi kullanılmış. FN+F tuşlarını kullanarak renkler arasında seçim yapabiliyor, yine FN + yön tuşlarıyla düzenlemeler yapabiliyorsunuz.