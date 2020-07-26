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Dayanıklı ve performanslı mekanik klavye arayanlara

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2020 14:01 | Son Güncelleme

PC’de oyun oynayanlar için klavye ve mouse, deyim yerindeyse “el ve ayak” görevi görür. Bunu zaten devamlı belirtiyoruz. İster tek kişilik oyun modunda takılıyor olun, isterseniz de online, “hızlı” ve “net” sonuçlar alabilmek için iyi bir sisteminiz olmalı.

Dayanıklı ve performanslı mekanik klavye arayanlara

Oyun severlere yönelik hazırladığı ekipmanlarla adından söz ettiren XPG, bu kez gelişmiş bir mekanik oyuncu klavyesiyle karşımızda. RGB aydınlatmadan bilek yastığına kadar pek çok detaya sahip ve hem oyun esnasında rahat etmenizi hem de oyunu kazanmanızı istiyor.

XPG Summoner Cherry MX Blue Switch mekanik klavye, güçlendirilmiş bir alüminyum çerçeveye sahip. Bu sayede ona dokunur dokunmaz ne kadar güçlü olduğunu fark ediyorsunuz.

“Güçlü olması önemli mi?” diye sormak yersiz aslında. Hepimiz zaman zaman oyun oynarken sinirlenip hıncımızı klavye ya da mouse’umuzdan çıkarabiliyoruz. İşte bu gibi durumlarda endiş etmenize gerek yok. Gerçi, oyun oynarken sinirlenmeye de gerek yok, değil mi? Çok da kaptırmamak gerekli, her neyse…

Klavyemizin örgü kabloya sahip 2 tane USB bağlantısı bulunuyor. Bunlardan biriyle klavye çalışıyor, diğerini de taktığınızda klavyenin arka kısmındaki USB bağlantı noktasını bir “kısayol” olarak kullanabiliyor, diğer cihazlarınız rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz.

Tuşlara baktığımızda, hepsi alttan aydınlatmalı ve başta da dediğimiz gibi RGB aydınlatma sistemi kullanılmış. FN+F tuşlarını kullanarak renkler arasında seçim yapabiliyor, yine FN + yön tuşlarıyla düzenlemeler yapabiliyorsunuz.

Klavyenin sağ üst tarafında da ses açma kapama için güzel bir tekerlek tuşuna yer verilmiş.

Canımı sıkan bir detay olarak, klavyemiz İngilizce, yani Türkçe karakterlere yer verilmemiş. Öte yandan Enter tuşu da ufak tasarlanmış. Alışık olmayanlar için ilk etapta can sıkabilir bu durum.

Şimdi de gelelim bilek yastığımıza. Klavye kutusunda bir de bilek yastığı bulunuyor. Suni malzeme kullanılarak hazırlanan bu yastığı mıknatıs yardımıyla klavyeye bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu yastığın arka tarafında delikler var ve bu sayede hava akışı sağlanarak terlemelerin önüne geçilmesi düşünülmüş.

XPG Summoner Cherry MX Blue Switch, başta da dediğimiz gibi “mekanik” bir klavye. Peki nedir mekanik klavye? Basitçe anlatmak gerekirse, bu klavyelerde, her bir tuş için ayrı ayrı mekanik düzenekler yer alır. Hem oldukça dayanıklıdır hem de tepki verme yani tuşa basar basmaz yanıt alma süresi çok hızlıdır. Bu sebeple de aksiyon ve heyecanı yüksek oyun karşılaşmaları için bu tip klavyeler sıklıkla tercih edilir.

XPG Summor’de mavi anahtar kullanılıyor. Yani ufak bir dokunuşla cevap alabiliyorsunuz. Ayrıca klavyenin anti ghosting özelliği de var, yani bu sayede aynı anda birden fazla tuşa rahatlıkla basarak oyun içi görevlerinizi korkusuzca gerçekleştirebilirsiniz. Ek olarak, bu klavyeyi kullanmak gerçekten zevkli, lakin ofis kullanımları için uygun olmadığını, bu tip ortamlar için fazla sesli çalıştığını da belirtmemiz gerekiyor.

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